Hrabroj Emmi hitno potrebna operacija u Istanbulu koja košta 21.500 eura

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za preslatku i hrabru desetomjesečnu bebu Emmu Mešanović iz Srebrenika.

Pozivom na broj 17042 možete donirati 2 KM.

Emmin dolazak na svijet je bio težak, porod je bio komplikovan, a ona je reanimirana odmah po rođenju. Ljekari su roditeljima dali samo 24 sata nade. No, ova malena lavica pokazala je nevjerovatnu snagu - već devet sati nakon rođenja pomjerila je lijevu nogu i dala znak života.

Tako je počela njena teška borba. Zbog dugotrajnog nedostatka kisika, Emma je doživjela hipoksiju i paralizu desne strane tijela. Zahvaljujući upornom radu, fizioterapijama i ogromnoj posvećenosti roditelja, desna noga i oko su djelimično oporavljeni, ali desna ruka još uvijek nije funkcionalna, uprkos brojnim tretmanima.

Sada joj je hitno potrebna operacija u Istanbulu koja košta 21.500 eura. Vrijeme je presudan faktor - operaciju je potrebno izvršiti što je prije moguće, jer s njegovim protjecanjem značajno opadaju izgledi za potpuni oporavak.

Nažalost, ni nakon operacije Emminoj borbi neće biti kraj – slijedi dug i intenzivan rehabilitacioni proces, a moguće su i dodatne operacije u budućnosti.

Za korisnike BBI, Union i Asa banke, omogućena je i donacija putem KVIKO aplikacije, uz obavezno naglašavanje svrhe uplate.

Za klijente Intesa Sanpaolo Banke omogućena je donacija putem m-Intesa mobilne aplikacije, jednokratno ili uz svaki nalog plaćanja.

Korisnici Sparkasse Banke mogu vršiti uplate direktno i bez naknade putem funkcije "Doniraj" u aplikaciji SIMPL, uz navođenje svrhe uplate.

Računi za uplate

Za uplate iz BiH

NLB Banka d.d.

132-260-20223371-17

UniCredit Bank

338-730-22202506-52

Intesa Sanpaolo Banka BiH

154-180-20085330-48

Raiffeisen Bank

161-000-02481200-94

Bosna Bank International d.d.

141-306-53201196-79

ZiraatBank BH d.d. Sarajevo

186-121-03108095-46

Asa banka d.d. Sarajevo

134-105-11300001-66

Sparkasse Bank d.d. BiH

199-496-00059682-82

Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha plaćanja: Emma Mešanović

Uplate iz inostranstva

Pomozi.ba - Austrija

Erste Bank

IBANAT35 2011 1853 5787 3100

BICGIBAATWWXXX

AdresseWien, Oestereich

Primalac/Name POMOZI.BA - ÖSTERREICH

Svrha/Verwendungszweck: Emma Mešanović

PayPal račun

[email protected]

Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha plaćanja: Emma Mešanović

Za uplate iz Turske

VAKIF KATILIM BANKASI A.S.

IBANTR91 0021 0000 0006 3546 7000 01

Locationİstanbul, Türkiye

Derneğin AdıBosna Hersek Yardımlaşma Derneği

Açıklama: Emma Mešanović

Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope

ING Bank

SWIFTINGBNL2A

IBANNL63INGB0675431905

St.Pomozi.ba (Help Bosnie) NL

Het doel van de betaling: Emma Mešanović

Za uplate iz inostranstva

Intesa Sanpaolo Banka BiH

SWIFTUPBKBA22

IBANBA391541802008533048

Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo

Svrha plaćanja: Emma Mešanović