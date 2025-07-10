Hrabroj Emmi hitno potrebna operacija u Istanbulu koja košta 21.500 eura

Udruženje Pomozi.ba pokrenulo je humanitarni apel za preslatku i hrabru desetomjesečnu bebu Emmu Mešanović iz Srebrenika.
Pozivom na broj 17042 možete donirati 2 KM.
Emmin dolazak na svijet je bio težak, porod je bio komplikovan, a ona je reanimirana odmah po rođenju. Ljekari su roditeljima dali samo 24 sata nade. No, ova malena lavica pokazala je nevjerovatnu snagu - već devet sati nakon rođenja pomjerila je lijevu nogu i dala znak života.
Tako je počela njena teška borba. Zbog dugotrajnog nedostatka kisika, Emma je doživjela hipoksiju i paralizu desne strane tijela. Zahvaljujući upornom radu, fizioterapijama i ogromnoj posvećenosti roditelja, desna noga i oko su djelimično oporavljeni, ali desna ruka još uvijek nije funkcionalna, uprkos brojnim tretmanima.
Sada joj je hitno potrebna operacija u Istanbulu koja košta 21.500 eura. Vrijeme je presudan faktor - operaciju je potrebno izvršiti što je prije moguće, jer s njegovim protjecanjem značajno opadaju izgledi za potpuni oporavak.
Nažalost, ni nakon operacije Emminoj borbi neće biti kraj – slijedi dug i intenzivan rehabilitacioni proces, a moguće su i dodatne operacije u budućnosti.
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338-730-22202506-52
Intesa Sanpaolo Banka BiH
154-180-20085330-48
Raiffeisen Bank
161-000-02481200-94
Bosna Bank International d.d.
141-306-53201196-79
ZiraatBank BH d.d. Sarajevo
186-121-03108095-46
Asa banka d.d. Sarajevo
134-105-11300001-66
Sparkasse Bank d.d. BiH
199-496-00059682-82
Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha plaćanja: Emma Mešanović
Uplate iz inostranstva
Pomozi.ba - Austrija
Erste Bank
IBANAT35 2011 1853 5787 3100
BICGIBAATWWXXX
AdresseWien, Oestereich
Primalac/Name POMOZI.BA - ÖSTERREICH
Svrha/Verwendungszweck: Emma Mešanović
PayPal račun
Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha plaćanja: Emma Mešanović
Za uplate iz Turske
VAKIF KATILIM BANKASI A.S.
IBANTR91 0021 0000 0006 3546 7000 01
Locationİstanbul, Türkiye
Derneğin AdıBosna Hersek Yardımlaşma Derneği
Açıklama: Emma Mešanović
Za uplate iz Holandije i Zapadne Evrope
ING Bank
SWIFTINGBNL2A
IBANNL63INGB0675431905
St.Pomozi.ba (Help Bosnie) NL
Het doel van de betaling: Emma Mešanović
Za uplate iz inostranstva
Intesa Sanpaolo Banka BiH
SWIFTUPBKBA22
IBANBA391541802008533048
Primalac: Udruženje Pomozi.ba, dr. Fetaha Bećirbegovića br. 8, 71000 Sarajevo
Svrha plaćanja: Emma Mešanović