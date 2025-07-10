Nadbiskup Vukšić poslao poruku povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici: Grobovi žrtava su trajna opomena protiv zla rata

Vrhbosanski nadbiskup monsinjor Tomo Vukšić oglasio se povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici i izrazio saučešće porodicama koje ove godine ukopavaju ostatke svojih najbližih.

Na početku svog obraćanja, Vukšić je naveo kako moli Boga da sve pokojne nagradi životom vječnim.

- U povodu obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici svima, koji su izgubili članove svojih porodica, prijatelje i poznanike, a posebice porodicama onih čiji će posmrtni ostaci biti ukopani ove godine, izražavam najiskreniju sućut i blizinu u njihovoj žalosti i molim milosrdnoga Boga da sve pokojne nagradi životom vječnim - naveo je Vukšić.

Istaknuo je i to kako su grobovi žrtava genocida moralni zahtjev za dijalog.

- Grobovi žrtava su trajna opomena protiv zla rata. Oni su i žarka molitva za mir i vrlo glasan poziv na prestanak svih ratnih sukoba i svakog oblika nasilja nad ljudskim životom. Oni su također mjesto sjećanja i molitve plemenitih ljudi i trajan poziv svima na hitno čišćenje pamćenja, oprost, prestanak zlopamćenja i na izgradnju povjerenja, društvene sloge i općega dobra. Grobovi žrtava su moralni zahtjev da dijalog mora biti jedini način rješavanja svih pitanja - zaključio je vrhbosanski nadbiskup Tomo Vukšić.