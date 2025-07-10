Konaković: "Dodik je svojim dolaskom pred Sud BiH ponizio ne samo sebe, već i Narodnu skupštinu RS-a"

Milorad Dodik sinoć je gostovao na RTRS-u te tom prilikom tvrdio da je njegovo pojavljivanje pred pravosudnim institucijama BiH rezultat unaprijed dogovorenog plana s liderom Naroda i pravde, Elmedinom Konakovićem. Konaković je ubrzo nakon toga reagovao i odgovorio na tu izjavu.

– U završnoj fazi svog političkog ludila Dodik me sinoć opet prozivao. Kaže da sam znao za njegov dogovor sa Tužilaštvom BiH. Tvrdi zapravo da sam mu kod njegovog Kajganića ja pomogao - napisao je.

Konaković je podsjetio da je Dodik svojim dolaskom pred Sud BiH ponizio ne samo sebe, već i Narodnu skupštinu RS-a, kao i stranačke kolege koji su sada prisiljeni da se povinuju institucijama BiH, iako su ih prethodno osporavali.

– Ako drugostepena presuda potvrdi Dodikovu eliminaciju iz političkog života, dolaskom na Sud BiH sebi je potpuno zatvorio mogućnost za novi cirkus i nepriznavanje odluka. Tad bi se ispostavilo da su ga baš oni koji su ga doveli – i “spakovali”. Ne bi bilo loše da tad mogu reći da sam ga ja “spakovao”. Nisam, naravno – dodao je.

Posebno je osudio Dodikov pokušaj da diskredituje sutkinju Senu Uzunović, tvrdeći da je i s njom imao dogovor.

– Pored pokušaja da mene diskredituje, lažov je sinoć na isti način pokušao diskreditovati i sutkinju Senu Uzunović, govoreći kako se i s njom “dogovorio i nagodio”, čak kaže da je i “platio”. Svi ostali su mu ok, samo se sa nas dvoje “dogovarao” – napisao je Konaković.

Na kraju, poručio je da će potvrda drugostepene presude protiv Dodika biti i potvrda da li u BiH postoji pravosuđe – ili živimo u potpunoj anarhiji sa „nedodirljivima“.