Potočari: Tihi oproštaj djevojčice od djeda koji nije dočekao njene zagrljaje

Na Memorijalnom mezarju u Potočarima, u tišini bijelih nišana, danas je zabilježena dirljiva scena. Mala djevojčica, sa kapom na glavi i cuclom u ustima, tiho je stajala pored mezara svoga djeda, Nurije Hamzića, koji je ubijen u genocidu u Srebrenici 1995. godine.

Uz nanu uputila je poljubac svom dedi kojeg nikada neće upoznat. Ova djevojčica danas uči o gubitku, o historiji, o boli jednog naroda. Njene male ruke pažljivo su dodirivale hladni kamen, kao da pokušava shvatiti težinu onoga što se desilo davno prije njenog rođenja.

"On nije mrtav. On je živ, ali vi to ne osjećate", uklesano je na mezaru – poruka iz Kur’ana, koja nadvija tugu svakog jula u Potočarima. I dok stariji uče Fatihu, ova djevojčica svojim prisustvom svjedoči da sjećanje ne umire, i da istina prelazi sa generacije na generaciju, čak i prije nego što nauče govoriti.

Na licima mnogih prisutnih suze, na njenom – zbunjenost, ali i djetinja nevinost. Njeno prisustvo na mezarju simbol je trajnog sjećanja, ali i nade da će nova pokoljenja graditi svijet u kojem se ovakvi zločini više nikada neće ponoviti.

U mezarju koje svjedoči o jednoj od najmračnijih stranica moderne historije, ova mala djevojčica ostavila je snažnu poruku – da ljubav prema onima koje nikada nije upoznala, ne poznaje zaborav.