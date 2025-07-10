Od plus 35 do 15, ko će ovo izdržati: Meteorolog Krajinović prognozira za "Avaz", evo šta nas čeka

Do nedjelje očekujemo temperature između 29 i 35 stepeni. Kazao je to za portal "Avaza" Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

Velike oscilacije u temperaturi, nagle promjene vremena, najviše utječu na hronične bolesnike ali i na meteoropate.

- Narednih će dana biti sunčano uz konstantan porast vrijednosti temperature, ali bez ekstremno visokih vrijednosti kao u periodu koji je prethodio zahladnjenju - rekao je za "Dnevni avaz" meteorolog Krajinović.

Tipično bosansko ljeto

Oscilacije vremenskih uslova u proteklom periodu, od ekstremnog toplotnog talasa do 41 stepen praćen prodorom hladne zračne mase frontalnog sistema koji nam je donio smanjenje tremperature i do 15 stepeni, normalno je za ovaj period u našoj zemlji.

- Oscilacije toplotnog režima su tipične za naše uslove i u prošlosti su se vrijednosti temperatura zraka tokom sedmog mjeseca spuštale se čak i ispod pet stepeni, navodi Krajinović.