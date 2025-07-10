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PROGNOZA

Od plus 35 do 15, ko će ovo izdržati: Meteorolog Krajinović prognozira za "Avaz", evo šta nas čeka

Krajinović upozorava da u slučajevima ekstremnog vremena slušamo nadležne institucije

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Jelena Gugić

10.7.2025

Do nedjelje očekujemo temperature između 29 i 35 stepeni.  Kazao je to za portal "Avaza" Bakir Krajinović, meteorolog Federalnog hidrometeorološkog zavoda. 

Velike oscilacije u temperaturi, nagle promjene vremena, najviše utječu na hronične bolesnike ali i na meteoropate.

- Narednih će dana biti sunčano uz konstantan porast vrijednosti temperature, ali bez ekstremno visokih vrijednosti kao u periodu koji je prethodio zahladnjenju - rekao je za "Dnevni avaz" meteorolog Krajinović.

Tipično bosansko ljeto

Oscilacije vremenskih uslova u proteklom periodu, od ekstremnog toplotnog talasa do 41 stepen praćen prodorom hladne zračne mase frontalnog sistema koji nam je donio smanjenje tremperature i do 15 stepeni, normalno je za ovaj period u našoj zemlji.

- Oscilacije toplotnog režima su tipične za naše uslove i u prošlosti su se vrijednosti temperatura zraka tokom sedmog mjeseca spuštale se čak i ispod pet stepeni, navodi Krajinović.

Bakir Krajinović. Avaz

Ekstremi sve češći

Jednu izdvojenu prirodnu nepogodu kao što je splitsko nevrijeme nemoguće je povezati s klimatskim promjenama, međutim sve češće superćelijske oluje globalno i na našim prostorima svjedoče da nešto što se smatralo ekstremom sada doživljavamo sve češće i intenzivnije.

- Ono što nije normalno su učestale prirodne nepogode čiji je intenzitet daleko veći od onog na šta smo naviknuti.

Krajinović upozorava da u slučajevima ekstremnog vremena slušamo nadležne institucije i na tako budemo svjesni svih nepogoda koje se dešavaju kako bi izbjegli smrtne slučajeve koji su najgora moguća posljedica. Naveo je i da u svim vremenskim nepogodama koje su u proteklom periodu zahvatile našu regiju srećom nije bilo smrtno stradalih.

# VRIJEME
# FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD BIH
# BAKIR KRAJINOVIĆ
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