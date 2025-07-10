Amidžić: Račun "Viaducta" na Kanalskim ostrvima, ne može im se tamo uplatiti novac

Ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine (BiH) Srđan Amidžić održao je danas u Banjoj Luci press-konferenciju na temu "Viaducta".

Amidžić je istaknuo da nema dokaza o povezanosti između pokretača spora i firme kojoj treba da se isplati novac.

Na press-konferenciji je istaknuo da su zastupnici kompanije "Viaduct" dostavili račun kompanije koja posluje na Kanalskim ostrvima, a koji su "poreski raj".

Istaknuo je i da "Viaduct" nije dostavio poveznicu sa firmom čiji se račun nudi za uplatu sredstava.

Podsjećamo, slovenska firma "Viaduct" tužila je Bosnu i Hercegovinu zbog toga što je Vlada Republike Srpske prekinula koncesioni ugovor, a presudom je utvrđen dug u visini od 110 miliona KM.

Amidžić je istaknuo i da su mu iz Pravobranilaštva BiH poručili da ne može uplatiti novac na dostavljeni račun i dodao da nije spreman da uplati novac ljudima koji nisu povezani s onima koji su podnijeli tužbu. Naveo je i da je pravna forma naziva firme profesionalno udruženje koje može biti bilo koje.

"Zar ne bi bilo normalno da se taj novac uplati na račun u nekoj banci u BiH ili Sloveniji, pa da se zna kome je uplaćen", kazao je Amidžić.

Za kraj je pozvao Tužilaštvo da ispita kome novac treba da se isplati.