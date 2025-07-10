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"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Posljednje pripreme za kolektivnu dženazu sedam žrtava genocida u Srebrenici

Žrtve će biti, po želji porodica, ukopane uz svoje najbliže pa će otac naći smiraj uz svoga sina, brat će biti ukopan uz brata

Dnevni avaz
S lica mjesta: Memorijalni centar Potočari - Avaz
S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Reporteri "Dnevnog avaza"

10.7.2025

U Potočarima se odvijaju posljednje pripreme pred sutrašnju kolektivnu dženazu za sedam žrtava genocida u Srebrenici. 

Kako javljaju reporteri "Dnevnog avaza" s lica mjesta, veliki broj osoba radi na organizaciji. 

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava, koji su ubijeni u julu 1995. godine, bit će izneseni danas, 10. jula, u Musallu mezarja Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Bit će ukopani dan kasnije na kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra.

Žrtve će biti, po želji porodica, ukopane uz svoje najbliže pa će otac naći smiraj uz svoga sina, brat će biti ukopan uz brata, sin će biti spušten u zemlju uz posmrtne ostatke svoga oca.

# GENOCID
# SREBRENICA
# POTOČARI
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