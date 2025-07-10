Video / Posljednje pripreme za kolektivnu dženazu sedam žrtava genocida u Srebrenici

U Potočarima se odvijaju posljednje pripreme pred sutrašnju kolektivnu dženazu za sedam žrtava genocida u Srebrenici.

Tabuti s posmrtnim ostacima žrtava, koji su ubijeni u julu 1995. godine, bit će izneseni danas, 10. jula, u Musallu mezarja Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari. Bit će ukopani dan kasnije na kolektivnoj dženazi u mezarju Memorijalnog centra.

Žrtve će biti, po želji porodica, ukopane uz svoje najbliže pa će otac naći smiraj uz svoga sina, brat će biti ukopan uz brata, sin će biti spušten u zemlju uz posmrtne ostatke svoga oca.