Federalni zastupnik objavio zabrinjavajuće podatke: Broj nezaposlenih raste, Orašje cvjeta

Dok su proljetni mjeseci obično vrijeme kada se tržište rada oporavlja i bilježi rast zaposlenosti, ove godine Federacija BiH bilježi zabrinjavajući pad. Prema podacima koje je objavila Porezna uprava FBiH, broj zaposlenih u entitetu je manji za 4.397 u odnosu na isti period prošle godine. Ekonomista i zastupnik Admir Čavalić oštro upozorava da je stvarnost još gora od zvanične statistike.

“Trenutno u FBiH je zaposleno radnika otprilike koliko je radilo u aprilu prošle godine”, navodi Čavalić. “Napominjem da još uvijek ‘trošimo’ sezonski pozitivne mjesece (april, maj, juni i još ostaje juli).”

Drugim riječima, čak i uz uobičajeni sezonski rast zaposlenosti, brojke su ispod prošlogodišnjeg nivoa. A kada sezona prođe, pad bi mogao biti još izraženiji.

Omjer koji plaši: Više penzionera nego radnika

Posebno zabrinjava podatak koji se odnosi na omjer zaposlenih i penzionera, jer je to direktna prijetnja održivosti penzionog sistema.

“U 2018. godini imali smo 525.408 zaposlenih u FBiH. Tada je bilo 416.828 penzionera. Sada imamo 41.324 penzionera i 21.647 zaposlenih više”, piše Čavalić. “Dakle, trend je da na jednog novog zaposlenog u FBiH dolaze dva nova penzionera.”

Drugim riječima, radna snaga ne raste brzinom koja bi mogla izdržati teret rastuće armije penzionera. Iako je omjer zaposlenih i penzionera trenutno stabilizovan (1,19:1), trend je dugoročno loš.

Orašje – čudo ili anomalija?

I dok većina kantona bilježi pad zaposlenosti, jedan grad u FBiH pokazuje značajan rast fiskalnog prometa – Orašje. Prema Čavaliću, taj rast nije slučajan.

“Orašje je jedini grad u FBiH koji je dobio izuzeće od famoznog člana 18. Zakona o unutrašnjoj trgovini FBiH (zabrana rada nedjeljom).”

Čavalić sumnja u motive takve odluke:

“Do današnjeg dana nisam dobio odgovor od Ministarstva trgovine FBiH zašto se to uradilo, pod kojim okolnostima i da li je bilo elemenata političke korupcije.”

Orašje tako postaje jedina lokalna zajednica u kojoj trgovine smiju raditi nedjeljom, što direktno utiče na veću potrošnju i promet, dok ostatak zemlje trpi padove. Ovaj “ekonomski eksperiment” u Orašju izaziva sumnje u regularnost i pravičnost provođenja zakona.

Neprijatne tišine iz institucija

Unatoč višestrukim pozivima na transparentnost, Ministarstvo trgovine FBiH nije ponudilo nijedno jasno objašnjenje izuzeća za Orašje. Ovakvo ignorisanje postavlja ozbiljna pitanja o zakonitosti procesa i potencijalnoj političkoj korupciji, tvrdi Čavalić.



