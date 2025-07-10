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VJEČNI SMIRAJ

U Kantonu Sarajevo u petak će se oglasiti sirene povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici

Ovaj signal „prestanak opasnosti" oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi

Memorijalni centar Potočari. Avaz

FENA

10.7.2025

Povodom obilježavanja 30. tužne godišnjice genocida u Srebrenici, Kantonalna uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo obavještava građane da će općinski operativni centri civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo, uređajima za emitovanje signala za uzbunjivanje - sirenama, sutra, tačno u 12:00 sati emitovati signal "prestanak opasnosti", javlja Anadolu.

Ovaj signal „prestanak opasnosti" oglašava se jednoličnim tonom u trajanju od 60 sekundi.

"Pozivamo građane da tokom oglašavanja sirene zastanu ako su u pokretu, zaustave vozilo i izađu ako su na cesti, te tako odaju počast, svako na svoj način, žrtvama genocida u Srebrenici. Na ovaj dan ukopat će i vječni smiraj naći njih sedam od 8.372 svirepo ubijena Srebreničana", objasnio je direktor Uprave Dženan Brkanić i uputio apel Sarajlijama da na ulicama nastane tišina, tokom koje će se svi oni minutom šutnje prisjetiti nevino stradalih Srebreničana.

Zajednička obaveza

Inače, ovaj trenutak simbolizira zajedničku obavezu da se čuva sjećanje na sve žrtve i spriječi zaborav na njihova stradanja, a sirene imaju za cilj da fizički prekinu svakodnevni životni tok te pojačaju emotivni i refleksivni trenutak kod svakoga od nas.

Posmrtni ostaci sedam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine biće ukopani sutra nakon kolektivne dženaze u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima.

# GENOCID
# KANTON SARAJEVO
# SREBRENICA
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