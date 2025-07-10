Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ALFA TV

Velibor Peulić večeras u emisiji "Crvena olovka" govori o problemima transportne zajednice

Govorilo se i o novim blokadama i “francuskom modelu”

Velibor Peulić: Gost "Crvene olovke". Avaz

Piše: TV Alfa

10.7.2025

U aprilu je održana protestna vožnja prevoznika kroz Sarajevo u kojoj je učestvovalo preko 500 kamiona pod sloganom „Dosta je bilo“. Od tada do danas održan je niz sastanaka na različitim nivoima, no da li su problemi sa kojima se prevoznici susreću riješeni? Govorilo se i o novim blokadama i “francuskom modelu”. Šta možemo očekivati kada je u pitanju transportna industrija u našoj zemlji objašnjava večerašnji gost emisije “Crvena olovka”, koordinator Konzorcija Logistika BiH, Velibor Peulić.

“Crvenu olovku” gledajte večeras u 20h na programu Alfa TV, a od 19h pratite tekstualni prijenos na portalu "Avaza".

# CRVENA OLOVKA
# VELIBOR PEULIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.