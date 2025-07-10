Velibor Peulić večeras u emisiji "Crvena olovka" govori o problemima transportne zajednice

U aprilu je održana protestna vožnja prevoznika kroz Sarajevo u kojoj je učestvovalo preko 500 kamiona pod sloganom „Dosta je bilo“. Od tada do danas održan je niz sastanaka na različitim nivoima, no da li su problemi sa kojima se prevoznici susreću riješeni? Govorilo se i o novim blokadama i “francuskom modelu”. Šta možemo očekivati kada je u pitanju transportna industrija u našoj zemlji objašnjava večerašnji gost emisije “Crvena olovka”, koordinator Konzorcija Logistika BiH, Velibor Peulić.

“Crvenu olovku” gledajte večeras u 20h na programu Alfa TV, a od 19h pratite tekstualni prijenos na portalu "Avaza".