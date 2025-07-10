Sa svih džamija proučena Salla: Goraždani stali i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici

Tačno u podne s munara goraždanskih džamija proučena je Salla, kojom se u islamskoj tradiciji oglašava nečija smrt. Dio je to događaja “Stani za čovječanstvo” u okviru kojeg Goraždani, dan uoči kolektivne dženaze u Potočarima, zastanu na mjestima na kojima se zateknu kako bi odali počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Saobraćaj na Trgu branilaca Goražda bio je obustavljen tokom učenja Salle.

- U svim džamijama na području Islamske zajednice u BiH danas se uči Salla, a ono što je specifično za nas ovdje je tradicionalni događaj “Stani za čovječanstvo”. Nadam se da će nam dah naših šehida pomoći da se pozabavimo sa sobom na pravi način, da odgovorimo onome što su nam ostavili u amanet. Goražde je još jednom na specifičan i autentičan način iskazalo solidarnost sa svim porodicama. Govorimo o ljudima kojima je na pravdi Boga oduzet život, a život nema niko pravo oduzeti osim Allaha dž.š. Ovo je jedan u nizu naših doprinosa da sami sebe izgradimo svjesnima njihove žrtve i amaneta kojeg su nam ostavili. Nema niko pozvaniji i niko zahvalniji od nas u Goraždu da budemo u ovom formatu prisutni ne samo povodom godišnjice genocida u Srebrenici, već i drugih datuma. Božjom voljom i junaštvom i viteštvom naših boraca ovaj grad ipak preživio – kazao je goraždanski muftija Remzija ef. Pitić.