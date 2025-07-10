Klinička biohemija i laboratorijska medicina na KCUS-u realizovala za godinu 5.023.823 analiza

OJ Klinička biohemija i laboratorijska medicina Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) ostvarila je odlične rezultate u oblasti laboratorijske dijagnostike.

U periodu 01.01.-31.12.2023. godine ukupno je izvršeno 4.570.943 analiza na uzorcima, od 321.607 pacijenata. Prosječni mjesečni obim rada iznosio je 380.912 analiza, 46.240 uzoraka i 26.801 pacijenta, pri čemu su tercijarne analize činile oko 26% ukupnog rada.

U narednom periodu, od 1. januara 2024. do 31. decembra 2024. godine, zabilježen je rast i unapređenje usluga. Realizovano je ukupno 5.023.823 analiza uzetih od 346.441 pacijenta. Prosječni mjesečni radni učinak povećan je na 418.652 analize, 48.925 uzoraka i 28.870 pacijenata, dok je udio tercijarnih analiza porastao na 27, 6%.

- U našoj laboratoriji uspješno su uvedene nove dijagnostičke procedure koje dodatno proširuju spektar usluga i podižu kvalitet dijagnostike. Uvedeno je određivanje odnosa albumin/kreatinin (ACR), ključnog parametra u praćenju bubrežnih funkcija, parametri za dijagnostiku preeklampsije (sFlt-1, PlGF i omjer sFlt-1/PlGF), koji predstavljaju značajan napredak u prenatalnoj dijagnostici i beta-HCG testiranje dostupno 24 sata u laboratoriji „Jezero“, čime je obezbijeđena brza i dostupna dijagnostika za hitne slučajeve - naveli su s Klinike.

Šefica OJ Klinička biohemija i laboratorijska medicina, prim. doc. dr. sci. Suzana Tihić Kapidžić, ističe da je cilju kontinuiranog unaprjeđenja kvaliteta usluga, nabavljena je savremena tehnologija koja prati najnovije svjetske trendove u medicinskoj laboratorijskoj dijagnostici.

- Uvođenje novih procedura i proširenje usluga omogućavaju nam da pružimo vrhunsku dijagnostičku podršku, što direktno doprinosi boljoj zdravstvenoj zaštiti pacijenata. Ovi rezultati potvrđuju našu predanost izvrsnosti, stalnom razvoju i inovacijama u oblasti kliničke biohemije i laboratorijske medicine, s jasnim fokusom na dobrobit pacijenata i zdravstvenog sistema - navela je prim. doc. dr. sci. Tihić Kapidžić.