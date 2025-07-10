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Video / Nana Fata: Teško mi je kad se približi 11. juli, svojima sam rekla "ne dirajte tuđe, samo ako si gladan jedi"

Žao mi roditelja koji ukopavaju svoju djecu, kaže nana Fata

Nana Fata Orlović. Avaz

Piše: Amila Ovčina

10.7.2025

Nana Fata Orlović (83) i ove godine u svom domu u Konjević Polju dočekuje učesnike Marša mira, kao i sve dobronamjerne ljude. 

Reporteri "Dnevnog avaza" posjetili su bosansku heroinu. Govorila je o zdravlju, o emocijama kada se približi 11. juli dan početka genocida nad Bošnjacima Srebrenice i Podrinja. 

- Dobro sam, samo kad ovo približi poteže mi bude. Malo sam potrešenija jer mi se skoro unuka udala. Ali dobro je, hvala narodu. Teške su emocije - kaže za "Avaz" nana Fata. 

Kaže da joj je žao svakoga. 

- Žao mi roditelja koji ukopavaju svoju djecu. Velika je tegoba kad ti ubije sina, čovjeka... - dodaje ova hrabra žena. 

Kaže da ne može spavat. 

- Ne mogu spavat kad se ovako približi. Šta god je ko kome učinio vratit će mu se. Ne mogu nikome suditi. Svojima sam rekla nemojte sine ništa dirati tuđe, ako si ogladnio uzmi jedi, ako si bos uzmi cipele obuj. I hvala Bogu ne stidim se ničega danas - dodaje nana Fata Orlović. 

Kompletan razgovor pogledajte u videoprilogu na početku teksta. 

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# KONJEVIĆ POLJE
# SREBRENICA
# FATA ORLOVIĆ
# POTOČARI
# NANA FATA
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