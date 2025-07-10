JU Univerzitet u Zenici demantuje 'netačne i politički motivisane tvrdnje' premijera ZDK

JU Univerzitet u Zenici demantuje "netačne i politički motivisane" tvrdnje premijera Zeničko-dobojskog kantona Nezira Pivića, iznesene u medijima, da je "sud odbio mjeru o statusu rektora" i da "rektora Jusufa Durakovića niko nije priznao".

Ove izjave predstavljaju očajnički pokušaj da se javnost obmane nakon pravnog poraza Vlade ZDK pred Općinskim sudom u Zenici, saopćeno je iz Rektorata JU Univerzitet u Zenici.

Iz JU Univerzitet u Zenici ističu da je istina sljedeća a to je da je Sud usvojio privremenu mjeru kojom se Univerzitetu u Zenici omogućava nesmetano funkcionisanje i obavljanje svih pravnih radnji putem ovlaštenog zastupnika - rektora prof. dr. Jusufa Durakovića.

- Time je srušena čitava konstrukcija političkog pritiska, nezakonitih blokada i pokušaja da se Univerzitet stavi pod partijsku kontrolu. Na ovom primjeru se jasno vidi dokle je vlast spremna ići - pogrešno tumačiti zakone, ignorisati sudski registar, zanemariti odluke Senata, i na kraju manipulisati i sudskim odlukama, sve zarad političke borbe protiv jednog čovjeka i jedne institucije - naveli su iz JU Univerzitet u Zenici.

Kriza u obrazovanju

Pozvali su premijera Pivića da prestane gušiti Univerzitet i da konačno počne raditi na razvoju Kantona, jer je javnosti već postalo jasno ko stoji iza krize u obrazovanju.

- Za nas, ova priča je završena. Pravo je pobijedilo politiku i vratilo je tamo gdje joj je i mjesto - u spinove, obmane i tabloidne izjave. Univerzitet ostaje bastion zakonitosti, znanja i otpora svim pokušajima političkog nasilja - poručili su iz Rektorata JU Univerzitet u Zenici.