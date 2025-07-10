Visoki zvaničnik State Departmenta stigao na sastanak u Predsjedništvo BiH

Delegacija State Departmenta, predvođena v.d. pomoćnikom američkog državnog sekretara za Evropu Brandonom Hanrahanom, stigla je u posjetu BiH. Oni su jutros sletjeli u Sarajevo.

Delegacija je stigla na sastanak u zgradu Predsjedništva BiH. Održati će sastanak s članovima Predsjedništva, Željkom Komšićem i Željkom Cvijanović. Sastanku ne prisustvuje Denis Bećirović, koji je saznajemo bolestan.

Inače, Hanrahan je na poziciji v.d. pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu od 25. aprila ove godine. Zajedno s njim je došao i njegov zamjenik Mark Fleming.

Hanrahan je na svom X profilu najavio svoju posjetu, navodeći kako se raduje jačanju veza između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u regionu.

- Idem u Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Kosovo nakon produktivnih razgovora u Daytonu i Washingtonu. Ovo je važna godišnjica i ključni trenutak za Zapadni Balkan. Radujem se jačanju veza između Sjedinjenih Američkih Država i zemalja u regionu - poručio je Hanrahan.