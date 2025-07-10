Mevlija Musić kroz suze za “Avaz”: Pokopala sam dva brata, svaki dan je bez njih težak i prazan

Mevlija Musić je bila mlada djevojka kada je ostala bez dva brata. Ubijeni su u genocidu koji je izvršen u Srebrenici.

Danas, sjeća ih se s velikim bolom, ali joj je lakše, kaže, jer su pronašli vječni smiraj.

- Dva brata su mi poginula padom Srebrenice. Ukopani su 2013. godine i tada našli smiraj. Jedan brat je imao 23 godine, drugi 21, a ja sam imala 19 godina kada se to desilo - priča drhatvim glasom Musić za "Avaz".

Praznina, tuga i bol miješaju se svakodnevno u njenom srcu i s tim osjećanjima će, dodaje, umrijeti.

- Prošlo je 30 godina, u patnji i bolu, nećemo ih zaboraviti, to su naši najmiliji. I kad se desi veselje, ja mislim na njih, nisu tu da se vesele s nama. Kad su najsretniji bili, izgubili su mladost, život, sve. Lakše nam je samo jer znamo gdje su - kazala je Musić.