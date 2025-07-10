Samir Ahmić za "Avaz": Dao sam mu malo šećera i soli i nikada ga više nisam vidio

Bilo je to jutro koje se urezuje u dušu. Samir Ahmić, tada 20 - godišnji vojnik Armije RBiH, spremao se da krene na put kroz šumu – put kojim su mnogi krenuli, ali malo ih se vratilo. U haosu bijega, sreo je svog mlađeg brata Amira. Nisu imali mnogo vremena. Nisu imali ni mnogo toga da podijele.

- Dao sam mu malo šećera i soli. To je sve što sam imao. Rekao sam sa čuva. I onda je počelo. U roku pola sata – granate, meci, vrisci, opsada. Više ga nikada nisam vidio- počinje svoju priču Ahmić.

Jedan pogled. Jedna šaka soli i šećera. I kraj. I nikad više.

Put kroz pakao

Četiri dana prije nego što je pala Srebrenica, Samir je posljednji put vidio oca Safeta. Kako je u svojoj ispovijesti za “Avaz” rekao, imao je 53 godine, bio je ponosan, tih čovjek i nije pokazivao strah. Samir ga je gledao s nadom, vjerujući da će uspjeti preživjeti.

- Bio je umoran, ali odlučan. Nismo znali da su to zadnje riječi koje ćemo razmijeniti, zadnji pogled i onaj čudni osjećaj koji ne popušta- nastavlja Ahmić.

Otac nije prešao. Ukopan je deset godina kasnije – 2005. Amir tek 2015. Dvije decenije tišine između života i smrti.

Samir je krenuo kroz šumu s hiljadama drugih. Hodao je danima. Bio je ranjen kod Bajkovaca. Ostavljen. Tri dana proveo je sam, ranjen, bez hrane, bez pomoći.

- Hodao sam i na rukama i na nogama. Nisam znao gdje sam. Niti da li još postojim- objašnjava Ahmić.

Ležao je ispod stabla jabuke, drhtao, gubio svijest, sanjao majku, oca, brata. Ponekad je razgovarao sa samim sobom. Nije brojao dane, ne sjeća se .

- Hodao sam na nogama, na rukama sve dok nisam stigao do naše teritorije. Preuzeo me je sanitet u Kalesiji nakon 33 dana koji nisam bio svjestan.

Bolna istina

U bolnici u Kalesiji došle su mu majka Fata i sestra. Tamo je saznao ono čega se najviše plašio

- Rekle su mi – otac nije prešao. Brat nije prešao. Nisu se vratili. Samo si ti ostao - prisjeća se Samir.

Bio je to trenutak kad je, kaže, umro iznutra. Sve što je nosio tih 33 dana u rani i u krvi – stalo je u nekoliko riječi njegove majke.Danas, 30 godina kasnije, Samir živi s majkom Fatom u Živinicama. Nije se vratio. Nikada. Ne zato što nije htio, nego zato što se nema gdje vratiti.

Fata ima 75 godina. Slabog vida, slabog sluha. Ne izgovara više rečenice, samo ga gleda i čeka.

- Ponekad me samo uhvati za ruku. Da provjeri da nisam i ja otišao, a to boli - nastavlja Ahmić.

Rana koja ne zarasta

U kući u Živinicama – šutnja. Bez buke, bez riječi, bez prošlosti. Samo tuga. Samo imena u glavi i nišani u srcu.Samir Ahmić nije govorio godinama. Nosio je sve u sebi – kao rana koja ne krvari, ali nikad ne zarasta. Danas, progovara tiho. Ne zbog sebe, nego zbog njih.

- Ovo nije priča o meni. Ovo je priča o onima koji se nisu vratili. Ja sam samo onaj koji pamti. I kad preživiš ne znači da si živ- dodaje Ahmić.

Samirov put nije završen 1995. On traje i danas. Svakog jula. Svakog dana. U svakoj tišini kad majka šuti, kad sjećanja dođu, kad mu pred oči opet stane brat – s rukom koja uzima šećer i sol.