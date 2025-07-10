Lista čekanja za oboljele od multipla skleroze konačno ukinuta u FBiH

Osmi juli 2025. godine ostat će zauvijek upisan kao dan kada je nada postala stvarnost za stotine oboljelih od multipla skleroze (MS) u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Šansa za početak liječenja

Naime, nakon višegodišnjih borbi, lista čekanja za imunomodulatorsku terapiju – ključni oblik liječenja ove teške bolesti – više ne postoji.

Na sjednici Komisije za liječenje MS-a pri Fondu solidarnosti Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH u terapijski proces uvedeno je novih 65 pacijenata. Time je lista čekanja zvanično „očišćena“.

Ovim činom svi pacijenti koji su ranije čekali svoju šansu za početak liječenja, napokon su je i dobili.

Ukupno 1064 pacijenta na području FBiH nalazi se u procesu primanja moderne, ali skupe terapije, čija vrijednost iznosi približno 13 miliona maraka. Ovaj podatak, ne samo da pokazuje napredak zdravstvenog sistema, već i novu nadu za osobe kojima ova terapija znači život.

Još do prije nekoliko godina, liste čekanja brojale su stotine imena, a pacijenti su na terapiju čekali i po nekoliko godina, izloženi progresiji bolesti bez ikakvog tretmana. Zato ne čudi da je današnji dan dočekan s velikim emocijama i zahvalnošću.

Posebne zahvale upućene su Komisiji za dodjelu lijekova oboljelim od MS-a – prof. dr. Enri Suljić, prof. dr. Aidi Šehanović i prof. dr. Nataši Pejanović, te Gordanu Muzuroviću, predsjedniku Udruženja osoba s MS-om Kantona Sarajevo, koji su svojim zalaganjem dali nemjerljiv doprinos ovom uspjehu.

Administrativna pobjeda

Također, zahvalnost je upućena i Zavodu za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH, predvođenom dr. Vlatkom Martinovićem, te svim kliničkim komisijama koje su bile uključene u proces.

Udruženje osoba s MS-om potvrdilo je svoje opredjeljenje ka stalnoj borbi za bolji i dostojanstveniji život svih oboljelih. Jučerašnji uspjeh pokazuje da se kroz uporan rad i predanost zajedničkim ciljevima mogu ostvariti i naizgled nedostižne promjene.

Ovo je više od administrativne pobjede – ovo je dan kada je sistem pokazao da može biti human.

Podsjetimo, u povodu Svjetskog dana multipla skleroze, koji se svake godine obilježava 30. maja, u Sarajevu je upriličeno 17. druženje za osobe koje žive s ovim teškim oboljenjem. Tada je posebno istaknut i značajan jubilej: 50 godina postojanja i rada Udruženja osoba s MS-om Kantona Sarajevo.

„Moja dijagnoza multipla skleroze“

Tema Svjetskog dana multipla skleroze za period od 2024. do 2026. godine je „Moja dijagnoza multipla skleroze“, a cilj je okupiti zajednicu oboljelih kako bi se dijelile priče, podigla svijest i pružila podrška svim osobama pogođenim ovom bolešću.