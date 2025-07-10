Konaković s ministricom vanjskih poslova Švedske: Potvrda snažnog partnerstva

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se danas u Sarajevu sa ministricom vanjskih poslova Kraljevine Švedske Marijom Malmer Stenergard, u okviru njene posjete povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici.

Ministar Konaković zahvalio je ministrici Stenergard na posjeti BiH u ovom važnom trenutku, te izrazio posebnu zahvalnost Kraljevini Švedskoj na principijelnoj i dosljednoj podršci očuvanju sjećanja na genocid u Srebrenici.

Zajednička posvećenost

Tokom sastanka potvrđeni su dobri i stabilni odnosi između Bosne i Hercegovine i Švedske, uz zajedničku posvećenost očuvanju suvereniteta, teritorijalnog integriteta i ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Razgovarano je o ključnim aspektima evropskog puta BiH, uključujući provođenje reformi, usklađivanje sa Zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije, te jačanje vladavine prava i zaštite ljudskih prava.

Sastanak je bio prilika za potvrdu snažnog partnerstva između Bosne i Hercegovine i Kraljevine Švedske, uz zajedničku posvećenost evropskim vrijednostima i regionalnoj stabilnosti, saopćeno je iz MVPBiH.