Konjanici prvi put u Potočarima kako bi odali počast žrtvama genocida

Dvadesetak konjanika, odjevenih u tradicionalnu bosansku nošnju, stiglo je u četvrtak u Potočare kako bi odali počast žrtvama genocida počinjenog nad Bošnjacima u Srebrenici u ljeto 1995. godine.

- Željeli smo da i na ovaj način odamo počast ubijenim u genocidu - rekao je Rijad Pajić iz Travnika.

Smatra da svaki čovjek treba na poseban način odati počast žrtvama genocida.

- Mi smo prvi put za ovih 30 godina odlučili da odamo počast sa našim konjima. I prije smo dolazili sa 'Maršom mira' i autima - naveo je Pajić, koji je na kolektivnu dženazu u Potočare dolazio kao jako mali.

Stigli su na inicijativu Udruženja "Karaulski konjanik", a odazvalo se mnogo drugih udruženja.

- Tu je 20-ak konjanika. Krenulo nas je desetak iz Travnika, deset je kao pratnja, a tu su i iz Sarajeva i drugih gradova - dodao je.

Posmrtni ostaci sedam žrtava genocida u Srebrenici, koji su počinili pripadnici Vojske Republike Srpske i njihovi pomagači u julu 1995. bit će ukopani na kolektivnoj dženazi 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica u Potočarima.

Posmrtni ostaci žrtava koje će biti sahranjene ove godine pronađeni su u grobnicama otkrivenim prethodnih godina lokalitetima Liplje, Baljkovica, Suljići i Kameničko brdo. U većini slučajeva radi se o nekompletnim tijelima, tako da će neke od porodica žrtava u zemlju spustiti jednu ili dvije kosti najmilijih.

Ubijeni tinejdžeri

Najmlađe žrtve koje će biti ukopane ove godine su dvojica mladića koji su u času smrti imali 19 godina, Senajid Avdić i Hariz Mujić. Obojica, ubijena u julu 1995, konačan smiraj naći će 30 godina kasnije.

Posmrtni ostaci Hasiba Omerovića, koji je imao 34 godine kada je ubijen, ekshumirani su 1998. godine, ali porodica zbog malog broja pronađenih dijelova skeleta, ranije se nije mogla odlučiti da da saglasnost za ukop.

U petak će biti ukopani i posmrtni ostaci Fate (Huso) Bektić (1928), Sejdalije (Alija) Alića (1961), Rifeta (Mustafa) Gabeljića (1964) i Amira (Ibrahim) Mujčića (1964).

U Memorijalnom centru Srebrenica - Potočari do sada je ukopano 6.765 žrtava genocida, dok je 250 žrtava ukopano u mjesnim mezarjima po odluci članova porodica.

Žrtve potječu iz različitih općina, a najviše ih je s područja istočne Bosne i Hercegovine - Srebrenice, Bratunca, Vlasenice, Zvornika i Milića.

Žrtve genocida pronađene su na 150 različitih lokaliteta. Od toga, u 77 masovnih grobnica otkrivenih nakon rata. Najmlađa do sada ukopana žrtva u Potočarima bilo je novorođenče, djevojčica Fatima Muhić, a najstarija nana Šaha Izmirlić, rođena 1901. godine.

Za više od hiljadu žrtava genocida u Srebrenici još uvijek se traga.

Presude

Međunarodni sud pravde u Hagu donio je 2007. godine presudu u kojoj se konstatira da je jula 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona UN, Vojska Republike Srpske (VRS) počinila genocid.

Haški tribunal, Sud Bosne i Hercegovine te pravosuđa u Srbiji i Hrvatskoj do sada su za genocid i ratne zločine osudili ukupno 54 osobe na 781 godinu i pet doživotnih kazni zatvora. Na doživotne zatvorske kazne osuđeni su, među ostalim, ratni predsjednik RS i komandant vojske tog entiteta, Radovan Karadžić i Ratko Mladić.