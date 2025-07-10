Konaković o Dodiku: Mogući dogovor o drugostepenoj presudi bio bi najveći skandal u poslijeratnoj BiH

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković održao je konferenciju za medije, gdje je govorio o aktuelnim političkim temama.

Naveo je da se vratio iz Njujorka gdje se obilježavala godišnjica genocida u Srebrenici te ukazao koliko je bilo važno usvajanje Rezolucije o genocidu u Srebrenici.

Brojni sastanci

- Ove godine imam ogroman broj delegacija koje dolaze na dženazu. U Njujorku smo vidjeli ambasadore brojnih zemalja koje nisu glasale za rezoluciju, to nam mnogo znači, jer su bili pod velikim pritiskom Rusije i Srbije. Zadovoljan sam što su neke zemlje već uvrstile u nastavne planove informacije o genocidu. Održali smo sastanke s predstavnika UN-a, Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, ministrom vanjskih poslova Albanije, ministricom vanjskih poslova Švedske i predstavnikom State Departmenta, to je bio dobar sastanak. Sastat ćemo s ministrom vanjskih poslova Danske i Nizozemske, ministrom za Evropu iz Francuske, s ministricom iz Irske. Vrlo je dinamično i vjerujemo da bar malo doprinosimo da se Srebrenica nikada više nekome ne dogodi. Odmah nakon Srebrenice idemo u Vašington - rekao je Konaković.

Dodao je da nemaju nikakav još odgovor iz Brisela vezano za Reformsku agendu.

- Što se tiče MVP-a, mi smo uradili svoj dio posla i nadamo se da ćemo bar ovaj rok uhvatiti - kazao je Konaković.

Sve je muljaža

Kaže da vezano za "Viaduct" od početka se to vidjelo da je u pitanju muljaža.

Prokomentirao je i vezano za izjavu Milorada Dodika da je imao informaciju o njegovom dolasku u Tužilaštvo, pa da je zato bilo sve lakše.

- Zanimljiv je Dodik, s njim nikada nije dosadno. Da jesam, mislite li da bi on to govorio? Interesantno je da hoće mene da diskredituje od svih političara, to mi baš laska. U meni vide problem, nedaću, a bit ću im problem još dugo. To je on s Kajganićem negdje dogovorio, ko je bio posrednik ne znam, ali utvrdit ćemo i to. Ako ga je uposrednik ubijedio da je dobro da se ponizi i prizna Tužilaštvo prije drugostepene presude i stavi u nepovoljan položaj vuliće i košarce. Sada treba ubijediti javnost u RS da je pobijedio Sud, vidjeli ste kako ustaje u Sudu. Ako je bilo trgovinom drugostepenom presudom, to nas uvodi u anarhiju, ako nije, onda nije baš pametan taj Dodik. Onda mora priznati drugostepenu presudu. Što bi reko Emir Suljagić "ćerat ćemo se još" - zaključio je.

Naveo je da bi mogući dogovor o drugostepenoj presudi bio najveći skandal u poslijeratnoj BiH.