Prva posjeta Trampovog zvaničnika BiH: Kakve je poruke prenio Hanrahan?

Visoki dužnosnik Ureda za evropske i euroazijske poslove SAD Brendan Hanrahan sastao se danas s najvišim državnim zvaničnicima Bosne i Hercegovine.

On se sastao sa članovima Predsjedništva BiH. predsjedavajućom Vijeća ministara BiH Borjanom Krišto i ministrom vanjskih poslova BiH Elmedinom Konakovićem.

Nakon sastanaka, Ambasada SAD u BiH objavila je šture informacije o temama sastanka.

- Visoki zvaničnik Biroa za evropska i evroazijska pitanja Brendan Hanrahan sastao se danas s članovima Predsjedništva Bosne i Hercegovine, predsjedavajućom Vijeća ministara Borjanom Krišto i ministrom vanjskih poslova Elmedinom Konakovićem.Tokom ovih konstruktivnih razgovora, Hanrahan je naglasio važnost regionalne stabilnosti i ohrabrio izabrane lidere BiH da sarađuju u izgradnji bolje budućnosti zasnovane na ekonomskom prosperitetu - objavili su.

Kontinuirana pomoć

Prva je ovo posjeta nekog zvaničnika nove Trumpove administracije Sarajevu, pa se iščekuju informacije o tome kakve je poruke poslao te da li one daju naznaku kako će se SAD postaviti prema BiH.Predsjedništvo BiH dalo je malo konkretnije saopćenje, bar kada su u pitanju teme.

Članovi Predsjedništva BiH izrazili su zahvalnost SAD za kontinuiranu pomoć koju pružaju BiH i iskazali interes da se dobra saradnja BiH i SAD nastavi i u budućnosti.

Ekonomski rast

Važna tema današnjeg susreta bila je i ekonomska saradnja dvije zemlje. Sagovornici su se složili da je potrebno inicirati aktivnosti koje će biti usmjerene na održiv i ubrzan ekonomski rast, osobito u oblastima, energetike, transportne infrastrukture i povećanom obimu američkih investicija u BiH.V.d. pomoćnik državnog sekretara SAD-a za Evropu i Euroaziju Hanrahan je ponovio da SAD ostaju čvrst i posvećen partner Bosni i Hercegovini te da nastavljaju jačati odnos dvije zemlje zasnovan na miru, stabilnosti i zajedničkim ekonomskim ciljevima i prosperitetu.

Pozvao je sve strane na deeskalaciju političke situacije i naglasio da domaće vlasti trebaju zadržati lidersku ulogu o očuvanju stabilnosti i omogućavanju prosperiteta za građane u BiH - istakli su.