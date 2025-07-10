Muamer Džananović: Brojne generacije u dijelu BiH pogrešno uče o genocidu, imamo opasan revizionizam

Poručio je da se s ove vremenske distance može zaključiti da o genocidu nad Bošnjacima ne smijemo prestati svaki dan da govorimo i istražuje, jer negatori genocida ulažu velika sredstva.

- Genocid nad Bošnjacima su presudili najviši svjetski sudovi. Žrtve ne smijemo denacionalizirati, da bi bio prostor žrtva. Bitno je da govorimo o genocidu nad Bošnjacima. Važne su i presude njemačkih sudova, gdje se govori i o genocidima u nekim drugim općinama - rekao je Džananović.

Mišljenja je da ima dosta populizma i političke promocije kroz ove teme, a mnogi nemaju nikakve koristi od toga.

- Možemo biti zadovoljni implementacijom Rezolucije o Srebrenici, a na drugoj strani imamo revizionistički narativ od strane RS, ali i od vladajućih struktura iz Srbije. To ne vodi ka katarzi. Utvrđena je velika odgovornost Srbije u smislu da je mogla spriječiti, a i krili su ratne zločince, a mnogi i danas. Bitno je da se odustane od ideologije koja je dovela do genocida, nepriznavanje genocida pokazuje da su na tragu ideologije koja je dovela do toga. U pola države se uči pogrešno, djeca uče u devetom razredu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, pitanje je da li se provodi odluka Ustavnog suda BiH da se to poništi - kazao je Džananović.

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