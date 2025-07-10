Muamer Džananović: Brojne generacije u dijelu BiH pogrešno uče o genocidu, imamo opasan revizionizam

Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti UNSA Muamer Džananović bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.
AVAZOV INTERVJU
Bitno je da se odustane od ideologije koja je dovela do genocida, nepriznavanje genocida pokazuje da su na tragu ideologije koja je dovela do toga
Muamer Džananović. Avaz
Direktor Instituta za istraživanje zločina protiv čovječnosti UNSA Muamer Džananović bio je gost novog izdanja Avazovog intervjua.
Poručio je da se s ove vremenske distance može zaključiti da o genocidu nad Bošnjacima ne smijemo prestati svaki dan da govorimo i istražuje, jer negatori genocida ulažu velika sredstva.
- Genocid nad Bošnjacima su presudili najviši svjetski sudovi. Žrtve ne smijemo denacionalizirati, da bi bio prostor žrtva. Bitno je da govorimo o genocidu nad Bošnjacima. Važne su i presude njemačkih sudova, gdje se govori i o genocidima u nekim drugim općinama - rekao je Džananović.
Mišljenja je da ima dosta populizma i političke promocije kroz ove teme, a mnogi nemaju nikakve koristi od toga.
- Možemo biti zadovoljni implementacijom Rezolucije o Srebrenici, a na drugoj strani imamo revizionistički narativ od strane RS, ali i od vladajućih struktura iz Srbije. To ne vodi ka katarzi. Utvrđena je velika odgovornost Srbije u smislu da je mogla spriječiti, a i krili su ratne zločince, a mnogi i danas. Bitno je da se odustane od ideologije koja je dovela do genocida, nepriznavanje genocida pokazuje da su na tragu ideologije koja je dovela do toga. U pola države se uči pogrešno, djeca uče u devetom razredu o Odbrambeno-otadžbinskom ratu, pitanje je da li se provodi odluka Ustavnog suda BiH da se to poništi - kazao je Džananović.
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