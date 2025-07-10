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ORGANIZACIONI ODBOR

Fejzić: Treba dati do znanja negatorima genocida da nas u svojim namjerama ne mogu i neće pobijediti

Sve ide prema zacrtanom planu, nadam se da će sutrašnji dan u Potočarima proteći u najboljem redu

Hamdija Fejzić. Avaz

Piše: Amila Ovčina

10.7.2025

Predsjednik Organizacionog odbora obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici Hamdija Fejzić rekao je za "Dnevni avaz" da su s aktivnostima počeli još prije nekoliko mjeseci.

- Sutra je 11. juli, kada će biti ukop sedam žrtava, oni će pronaći konačni smiraj. Sve ide prema zacrtanom planu, nadam se da će sutrašnji dan u Potočarima proteći u najboljem redu i da će svi oni koji dođu u Potočare pridržavati se kodeksa koji su primjereni ovom događaju. Zna se kako treba biti obučen, kako se treba ponašati. Treba dati do znanja negatorima genocida da nas u svojim namjerama ne mogu i neće pobijediti, mi smo puno jači - rekao je Fejzić za "Avaz".

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# GENOCID U SREBRENICI
# HAMDIJA FEJZIĆ
# SREBRENICA
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