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Mensura Gabelić: Oko 50 članova muževe i moje rodbine je ubijeno ovdje, ja sam se uspjela spasiti u 9. mjesecu trudnoće

Uspjeli smo preći i nakon 20 dana rodila sam sina, babo nije uspio preći, on je ukopan tu

Mensura Gabelić. Avaz

Piše: Sajra Buljugija

10.7.2025

Mensura Gabelić je julu 1995. godine u devetom mjesecu trudnoće napustila Srebrenicu.

- Uspjeli smo preći i nakon 20 dana rodila sam sina. Babo nije uspio preći, on je ukopan tu. Sada moj sin prvi put tu prelazi preko šume, evo sada ima 30 godina. Oko 50 članova moje i muževe bliže rodbine je ubijeno ovdje. Sve godine posjetim Potočare, dolazit ćemo i dalje, dolazit će moja djeca - kazala je kratko Gabelić za "Avaz".

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# SREBRENICA
# POTOČARI
# MENSURA GABELIĆ
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