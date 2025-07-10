Nakon tri iscrpna dana: Učesnici Supermaratona Bihać-Srebrenica stigli u Potočare

Učesnici Supermaratona "Bihać-Srebrenica" stigli su u Potočare.
NJIH 24
Oni su stigli do cilja uz poruku da je ovo njihov način prenošenja poruke da se genocid nikad ne smije zaboraviti i nikom ponoviti
Učesnici maratona. Avaz
Učesnici Supermaratona "Bihać-Srebrenica" stigli su u Potočare.
Na put dug tri dana krenula su 24 učesnika i njihovo trčanje je trajalo u nekoliko etapa.
Oni su stigli do cilja uz poruku da je ovo njihov način prenošenja poruke da se genocid nikad ne smije zaboraviti i nikom ponoviti.
FINANSIJSKA PODRŠKA
NEZAPAMĆENE GUŽVE