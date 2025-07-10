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NJIH 24

Nakon tri iscrpna dana: Učesnici Supermaratona Bihać-Srebrenica stigli u Potočare

Oni su stigli do cilja uz poruku da je ovo njihov način prenošenja poruke da se genocid nikad ne smije zaboraviti i nikom ponoviti

Učesnici maratona. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

10.7.2025

Učesnici Supermaratona "Bihać-Srebrenica" stigli su u Potočare.

Na put dug tri dana krenula su 24 učesnika i njihovo trčanje je trajalo u nekoliko etapa.

Oni su stigli do cilja uz poruku da je ovo njihov način prenošenja poruke da se genocid nikad ne smije zaboraviti i nikom ponoviti.

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# GENOCID U SREBRENICI
# SREBRENICA
# POTOČARI
# SUPERAMARATON
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