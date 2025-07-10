Mehmedović: Knjiga "Srebrenica ožiljci" je opomena da djeca ne trebaju nositi teret rata

Autor knjige "Srebrenica ožiljci" Adem Mehmedović, kao historičar i nekadašnji novinar sakupljao je priče i dokumente od preživjelih žrtava genocida te na osnovu tih činjenica napisao knjigu.

Kaže da je knjiga spoj novinarskog i historijskog stila, a historijski dio prate lične priče žrtava genocida.

- Prvi dio knjige se odnosi na period do jula 1995. godine. Taj dio je pored historijskih činjenica i podataka, posvećen ubijenoj djeci do jula 1995. godine, a više od 140 djece je ubijeno u Sigurnoj zoni UN-a Srebrenica. Drugi dio knjige se odnosi na 1995. godinu. Jedno poglavlje je posvećeno ubijenim maloljetnicima u genocidu s osvrtom na 1977. godište te poglavlje koje je posvećeno srebreničkim očevima koji su preživjeli genocid – navodi Mehmedović u izjavi za Fenu.

Dodaje kako je jedan dio knjige posvećen majkama Srebrenice, ističići da je više od 250 majki umrlo, a nisu dočekale da identifikuju posmrtne ostatke svoje djece.

- Zadnji dio knjige je posvećen ubijenim ženama i djevojčicama. Više od 66 žena je ubijeno u genocidu, 22 su identofikovane, a za ostalima se još uvijek traga - napominje Mehmedović.

Svaka priča u knjizi je lično svjedočenje i predstavlja doprinos tome kako Srebrenicu sačuvati od zaborava.

- Ova knjiga je opomena i poruka da sva djeca treba da budu djeca. Djeca ne trebaju da nose teret rata i ne treba da preživljavaju ono što smo mi kao djeca u Srebrenici preživjeli. Naša obaveza je da pamtimo i ne zaboravimo genocid - poručuje Mehmedović.