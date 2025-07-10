Koski: Sjećanje na Srebrenicu je obaveza, ne samo uspomena

Povodom tridesete godišnjice genocida u Srebrenici, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Daniel Koski uputio je snažnu poruku podrške porodicama žrtava i svim građanima Bosne i Hercegovine.

Koski je podsjetio na težinu gubitka iz jula 1995. godine, kada je brutalno ubijeno više od osam hiljada nedužnih muškaraca i dječaka.

– Prije trideset godina, više od osam hiljada nedužnih muškaraca i dječaka odvedeno je od svojih porodica i brutalno ubijeno. Bol koju su ti zločini izazvali i dalje odjekuje kroz generacije – u srcima majki, očeva, kćeri, sinova, braće, sestara i prijatelja koji i dalje tuguju za svojim voljenima – izjavio je Koski.

Odao je priznanje svima koji čuvaju uspomenu na žrtve i prenose istinu budućim generacijama.

– Na ovaj dan razmišljam o ogromnosti tog gubitka. Ali razmišljam i o snazi onih koji se i dalje sjećaju žrtava. Divim se liderima u zajednicama, nastavnicima i čuvarima istorije koji se brinu da ove priče nikada ne budu zaboravljene. Oni osiguravaju da životi prekinuti nasiljem nisu uzalud izgubljeni, već da su pokrenuli promjene. Njihova hrabrost i istrajnost svjedoče o snazi ljudskog duha. Podsjećaju nas da sjećanje nije pasivno – ono je aktivno, snažno i ključno – poručio je.