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AMBASADA SAD

Koski: Sjećanje na Srebrenicu je obaveza, ne samo uspomena

Odao je priznanje svima koji čuvaju uspomenu na žrtve i prenose istinu budućim generacijama

Daniel Koski. Ambasada SAD

S. S.

10.7.2025

Povodom tridesete godišnjice genocida u Srebrenici, otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Daniel Koski uputio je snažnu poruku podrške porodicama žrtava i svim građanima Bosne i Hercegovine.

Koski je podsjetio na težinu gubitka iz jula 1995. godine, kada je brutalno ubijeno više od osam hiljada nedužnih muškaraca i dječaka.

– Prije trideset godina, više od osam hiljada nedužnih muškaraca i dječaka odvedeno je od svojih porodica i brutalno ubijeno. Bol koju su ti zločini izazvali i dalje odjekuje kroz generacije – u srcima majki, očeva, kćeri, sinova, braće, sestara i prijatelja koji i dalje tuguju za svojim voljenima – izjavio je Koski.

Odao je priznanje svima koji čuvaju uspomenu na žrtve i prenose istinu budućim generacijama.

– Na ovaj dan razmišljam o ogromnosti tog gubitka. Ali razmišljam i o snazi onih koji se i dalje sjećaju žrtava. Divim se liderima u zajednicama, nastavnicima i čuvarima istorije koji se brinu da ove priče nikada ne budu zaboravljene. Oni osiguravaju da životi prekinuti nasiljem nisu uzalud izgubljeni, već da su pokrenuli promjene. Njihova hrabrost i istrajnost svjedoče o snazi ljudskog duha. Podsjećaju nas da sjećanje nije pasivno – ono je aktivno, snažno i ključno – poručio je.

Koski je naglasio trajnu podršku Sjedinjenih Američkih Država nastojanjima da se postigne pravda i sačuva istina o genocidu u Srebrenici.

– Tokom svih ovih godina podržavali smo Memorijalni centar Srebrenica i one koji rade na očuvanju ličnih predmeta žrtava, dokumentovanju njihovih priča i stvaranju prostora za razmišljanje i učenje. Taj rad pomaže budućim generacijama da shvate koliko je strašna cijena mržnje, nasilja i ravnodušnosti – istaknuo je.

Dodao je da obilježavanje genocida ne smije ostati samo na prisjećanju, nego mora biti poziv na djelovanje.

– To je i obnova zajedničke posvećenosti miru, empatiji, dostojanstvu i pravdi. To je pretvaranje tragedije u pokretač nade. Sjedinjene Američke Države ostaju nepokolebljivo posvećene miru, pomirenju i zajedničkom životu u Bosni i Hercegovini, kako bi se izgradila budućnost u kojoj se ovakva patnja nikada više neće ponoviti – poručio je Koski.

Na kraju obraćanja, odao je priznanje svim "tihim herojima" koji i danas tragaju za nestalima i podučavaju istini.

– Dok se danas prisjećamo onih koje smo izgubili, odajmo priznanje i tihom herojstvu onih koji i dalje tragaju za posmrtnim ostacima nestalih, pružaju podršku ožalošćenima, podučavaju istini i stvaraju prostor za zacjeljenje. Njihov rad je nezamjenjiv. Na ovu tridesetu godišnjicu izražavam najdublje poštovanje prema žrtvama Srebrenice i svima u Bosni i Hercegovini i širom svijeta koji stoje uz njih. Put ka ozdravljenju je dug, ali na tom putu niste sami. Sjećamo se mrtvih. Poštujemo žive. I ostajemo posvećeni budućnosti utemeljenoj na miru i zajedničkoj čovječnosti – zaključio je Daniel Koski.

# AMBASADA SAD
# DANIEL KOSKI
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