Roditelji ubijene djece: Objavljujemo dokumentarni film o neprolaznoj boli i patnji pet porodica

Dokumentarni film „Roditelji ubijene djece“ je još jedna neispričana priča iz Srebrenice, priča o pet majki i jednom ocu.

Jedva čuju, loše vide, teško govore i jedva mogu da slože svoje misli. Ipak i tako stari i lošeg zdravstvenog stanja dužnost im je, kažu, da pričaju, da podsjećaju, da opominju, jer ono što si oni proživjeli i doživjeli ljudski mozak teško može da shvati, a srce još teže da izdrži.

Oni su roditelji ubijene djece i ovo su njihove priče.

Dokaz da zločinci nisu ostvarili svoj cilj i uspjeli da provedu svoje zločinačke planove su oni koji su preživjeli, a još bolji dokaz su oni koji su se rodili. Djeca, unuci i praunuci ubijenih u genocidu najbolja su osveta onima koji su genocid naredili i proveli, ali i onima koji ga danas negiraju.

Teško je kada ti ubiju djecu, porodicu, familiju, komšije i prijatelje i kada ostaneš sam. Ali još je teže kada tako sam dočekaš starost. Nasreću ovi ljudi nisu prepušteni sami sebi, već su smješteni u ustanovu koja adekvatno brine o njima, a to je Dom za stara lica „Hatidža Mehmedović“.

Dan sa uposlenicima ovog doma vratio nam je vjeru u ljude, a razgovor sa roditeljima koji su izgubili djecu pokazao nam je koliko čovjek bola i tuge može da doživi i da preživi. Samo oni znaju kako im je.

Priču o pet majki i jednom ocu, roditeljima ubijene djece premijerno možete pogledati na Avaz TV, a 11. jula u 19:15 sati ga pogledajte u programu Alfa TV.

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