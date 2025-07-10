Peulić ekskluzivno otkrio ko pravi problem prevoznicima: Zamislite da blokiramo Stupsku petlju

Gost emisije „Crvena olovka“ na Alfa TV bio je glavni koordinator Konzorcija Logistika BiH, Velibor Peulić, koji je govorio o problemima prevoznika. Nakon protestne vožnje u aprilu održan je niz sastanaka na različitim nivoima, a Peulić je govorio o tome da li je nešto dogovoreno i šta je od dogovorenog provedeno u praksi.
- Održali smo sa svim institucijama sastanke i sada nas interesuje samo izvršenje. Naša sljedeća faza je faza do ispunjenja zahtjeva. Mi smo upozorili sve nase sagovornike i sve institucije. Mi smo ministre i sve upozorili na 20 birokrata koji blokiraju – kazao je Peulić.
Na pitanje da li će otkriti ko su te birokrate Peulić odgovara da hoće, da su to obećali.
- Objavit ćemo taksativno sta smo dogovorili sa svakom institucijom i ko je kočnica. Te birokrate koje koče dolaze iz oba entiteta, oni su dio radnih grupa... Mi vjerujemo u institucije BiH. Izbor je sljedeći: ili ce tih 20 birokrata preuzeti državu i nazvati je "Apsurdistan" ili će Konzorcij Logistika BiH zajedno sa institucijama BiH opstati i otvoriti novih 15 hiljada radnih mjesta. To je izbor – kazao je.
Peulić je istakao i da bi sve ono što su dogovorili na prethodnim sastancima apsolutno moglo da riješi probleme u transportnoj industriji.
- Došli smo do maksimuma opterećenja transportne industrije i svi to znaju. Mi više nikakve rokove ne određujemo. Od 15. avgusta obavještavamo svaku lokalnu zajednicu šta će se desiti. Izgubit ćete poreske obveznike, fondovi će biti manji (zdravstveni, penzioni itd.), transportna industrija će funkcionisati, imat ćete lance snabdijevanja koji će dolaziti iz Hrvatske, iz Slovenije i sve će biti skuplje. Da li imamo snage vidjet cete u narednom periodu – upozorio je Peulić.
Na pitanje šta bi se desilo ukoliko se odluče na blokadu kazao je da u tom trenutku sve staje.
- Zamislite sada da u jutarnjem špicu dva teretna vozila, jedan iz pravca aerodroma, jedan iz pravca Rajlovca na Stupskoj petlji moraju zamijeniti svojih šest tockova, jer se zna desiti takav problem. Da to zamjenite treba vam jedno 4 sata. Šta mislite kako će to da izgleda? Taj dan i tih dana do ispunjenja zahtjeva na svakom našem vozilu će biti ime i prezime osoba koje to nisu ispunile – kazao je Velibor Peulić.
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