Peulić ekskluzivno otkrio ko pravi problem prevoznicima: Zamislite da blokiramo Stupsku petlju

Gost emisije „Crvena olovka“ na Alfa TV bio je glavni koordinator Konzorcija Logistika BiH, Velibor Peulić, koji je govorio o problemima prevoznika. Nakon protestne vožnje u aprilu održan je niz sastanaka na različitim nivoima, a Peulić je govorio o tome da li je nešto dogovoreno i šta je od dogovorenog provedeno u praksi.

- Održali smo sa svim institucijama sastanke i sada nas interesuje samo izvršenje. Naša sljedeća faza je faza do ispunjenja zahtjeva. Mi smo upozorili sve nase sagovornike i sve institucije. Mi smo ministre i sve upozorili na 20 birokrata koji blokiraju – kazao je Peulić. Na pitanje da li će otkriti ko su te birokrate Peulić odgovara da hoće, da su to obećali. - Objavit ćemo taksativno sta smo dogovorili sa svakom institucijom i ko je kočnica. Te birokrate koje koče dolaze iz oba entiteta, oni su dio radnih grupa... Mi vjerujemo u institucije BiH. Izbor je sljedeći: ili ce tih 20 birokrata preuzeti državu i nazvati je "Apsurdistan" ili će Konzorcij Logistika BiH zajedno sa institucijama BiH opstati i otvoriti novih 15 hiljada radnih mjesta. To je izbor – kazao je.

Velibor Peulić . ALFA TV Velibor Peulić . ALFA TV