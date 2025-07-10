Video / Nakon tri dana zahtjevnog puta: Oko 6.600 učesnika "Marša mira" stiglo u Potočare

Više od 6.600 učesnika "Marša mira" stiglo je u Potočare. Oni su u dva i po dana prepješačili oko 100 kilometara, a rutu su pratile i loše vremenske prilike, no nisu odustali.

Mjesec juli 1995. godine je izuzetno važan i potresan dio historije Bosne i Hercegovine, a u nekoliko dana brojni Bošnjaci su pogubljeni na najsvirepiji način, kroz genocid počinjen u Srebrenici.

Oni se kretali na trasi takozvanog puta spasa, odnosno smrti, kojim su u julu 1995. godine prolazili Bošnjaci u borbi za svoj život, samo u obrnutom smjeru.

Oni koji su uspjeli preživjeti, Nezuk, koji je udaljen svega nekoliko kilometara od Sapne, upravo su 1995. vidjeli kao mjesto novog života. Većina njih je danima pa i mjesecima, prolazeći kroz brdsko-planinske predjele, izbjegavala agresorske zasjede i smrt.

Trasa kretanja Marša mira obuhvatala je 22 tačke i to Nezuk, Baljkovica, Parlog, Crni Vrh, Snagovo, Liplje, Jošanica, Donja Kamenica, Bakrači, Glodi, Udrč, Cerska, Kaldrmica, Đugum, Mravinjci, Burnice, Kameničko Brdo, Ravni Buljim, Jaglići, Šušnjari, Budak i Potočari, odnosno Memorijalni centar.

Za pohodnike su organizirana i prenoćišta u kampovima u Liplju i Mravinjcima, gdje su bile upriličene i projekcije dokumentarnih filmova uz izvedbu predstave.

Učestvovanje u Maršu mira predstavlja izuzetno zahtjevnu fizičku aktivnost, ali učesnici poručuju da je to najmanje što mogu učiniti u znak poštovanja prema nevinim žrtvama i svima koji su stradali u pokušaju da spase vlastiti život.

Najmlađe žrtve koje će biti ukopane ove godine su dvojica mladića koji su u trenutku smrti imali svega 19 godina. Radi se o Avdić (Husejin) Senajidu i Mujić (Ramiz) Harizu.

Obojica su ubijena u julu 1995. godine, a konačan smiraj nalaze 30 godina kasnije. Njihovom ukopu bi trebalo prisustvovati 150 hiljada ljudi, koliko se prema projekcijama Organizacionog odbora, očekuje na obilježavanju 30. godišnjice genocida počinjenog u zaštićenoj zoni UN-a.

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