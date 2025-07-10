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Video / Učesnici Marša mira u Memorijalni centar unijeli veliku zastavu Palestine

Oni su putovali na obrnutoj ruti od one na koju su išli Srebreničani u julu 1995. godine u nadi da će naći spas

Zastava Palestine. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

10.7.2025

Dio učesnika "Marša mira" unio je u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari veliku zastavu Palestine.

Oni su na taj način htjeli upozoriti i ukazati i na ono što se dešava svaki dan u tom dijelu svijeta.

Podsjećamo, oko 6.600 učesnika "Marša mira" nakon dva i po dana putovanja na ruti dugoj oko 100 kilometara stigli su do Potočara.

Oni su putovali na obrnutoj ruti od one na koju su išli Srebreničani u julu 1995. godine u nadi da će naći spas.

Mnogi su na tom putu izgubili život, a neki su uspjeli da stignu do Nezuka u općini Sapna, koji je i bio početna ruta "Marša mira".

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# SREBRENICA
# POTOČARI
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