Video / Učesnici Marša mira u Memorijalni centar unijeli veliku zastavu Palestine

Dio učesnika "Marša mira" unio je u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari veliku zastavu Palestine.
S LICA MJESTA
Oni su putovali na obrnutoj ruti od one na koju su išli Srebreničani u julu 1995. godine u nadi da će naći spas
Zastava Palestine. Avaz
Dio učesnika "Marša mira" unio je u Memorijalni centar Srebrenica-Potočari veliku zastavu Palestine.
Oni su na taj način htjeli upozoriti i ukazati i na ono što se dešava svaki dan u tom dijelu svijeta.
Podsjećamo, oko 6.600 učesnika "Marša mira" nakon dva i po dana putovanja na ruti dugoj oko 100 kilometara stigli su do Potočara.
Oni su putovali na obrnutoj ruti od one na koju su išli Srebreničani u julu 1995. godine u nadi da će naći spas.
Mnogi su na tom putu izgubili život, a neki su uspjeli da stignu do Nezuka u općini Sapna, koji je i bio početna ruta "Marša mira".
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