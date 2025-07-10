Trojka: Nećemo glasati za budžet institucija BiH bez sredstava za nabavku skenera i opreme za izbore

Stranke Trojke najavile su danas da neće podržati usvajanje državnog budžeta bez osiguranih sredstava za nabavku skenera i opreme za izbore.

Stranke Trojke odlučne su u stavu da neće podržati izdvajanje novca za Opće izbore 2026. godine ukoliko tehnologija elektronskog glasanja ne bude spremna na vrijeme.

- U vezi sa ponovljenim prijetnjama prvostepeno presuđenog secesioniste Dodika o novoj eskalaciji ako visoki predstavnik Schmidt donese odluku o obaveznom budžetskom izdvajanju sredstava potrebnih za nabavku skenera i prateće opreme u cilju osiguranja transparentnih i poštenih izbora, želimo, kao stranke Trojke i Platforme koje čine najveći koalicioni politički blok u Parlamentu BiH, jasno poručiti da nećemo glasati za Budžet institucija BiH ako u istom ne budu sredstva neophodna za nabavku opreme koja će garantovati da će glasovi građana BiH biti zakonito i pošteno prebrojani, što je ujedno i prvi prioritet i imperativna obaveza iz Mišljenja EK za BiH - poručile su stranke Trojke.

CIK BiH ranije je preuzeo 174 optička skenera u vrijednosti od oko pola miliona dolara, u okviru pilot projekta koji podržava USAID BiH.