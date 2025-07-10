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KLJUČ

Porodice u suzama: Obilježena godišnjica masakra u kojem je ubijeno 258 civila u Biljanima

Posebno emotivna je bila Lejla Malkoč, koja je sve najbliže izgubila ovdje, od sestre, njene kćerke, brata i oca

Godišnjica u Biljanima - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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S. S.

10.7.2025

Na današnji dan 1992. godine u selu Biljani kod Ključa počinjen je jedan od najmasovnijih zločina nad civilnim stanovništvom tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Pripadnici Vojske Republike Srpske ubili su tog dana 258 civila, među kojima je bilo muškaraca, žena i djece.

Najmlađa žrtva masakra bila je četveromjesečna beba Amila, čije je tijelo pronađeno u jami Lanište, u zagrljaju njene ubijene majke. Tog julskog dana ubijeno je i šestoro druge djece. Među žrtvama su bili i starci, a najstarija ubijena osoba bio je 85-godišnji Bećo.

Tijela ubijenih civila kasnije su pronađena u masovnim grobnicama Lanište I, Crvena zemlja I i II tokom ekshumacija 1995. i 1996. godine. Jedno od najstrašnijih mjesta zločina bila je jama "Bezdan" na lokalitetu Lanište, duboka više od 20 metara, u koju su, prema svjedočenjima, bacani i živi i mrtvi mještani.

– Duž Krajine, preko Biljana, tužni put nas vodi dalje do Srebrenice. Hiljade nevinih duša nas prati na tom putu. Putu kroz našu zemlju, napaćenu kao duša majke kojoj su istrgli dijete iz naručja, ponosnu kao srce branitelja, lijepu kao sjena male Amile. Neka je vječni rahmet svakoj nevinoj žrtvi u Krajini, Bosni i svakom dijelu svijeta – poručio je premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić.

Predmeti stradalih - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Posebno emotivna je bila Lejla Malkoč, koja je sve najbliže izgubila ovdje, od sestre, njene kćerke, brata i oca. Ona je opisala šta se desilo tog kobnog dana 1992. godine.

Fadil Okić je iz Prijedora došao iz Biljane. Otkrio je za "Dnevni avaz" da je tu iz solidarnosti, jer je i on sam prošao torturu logora Omarska.

Zločin u Biljanima ostaje trajna opomena o razmjerama stradanja nevinih i potrebi za istinom, pravdom i sjećanjem koje ne blijedi, poručeno je na dašnjem obilježavanju. 

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# BILJANI
# KLJUČ
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