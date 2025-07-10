Ustavni sud BiH poništio izbor Izborne komisije RS i zabranio primjenu entitetskog izbornog zakona

Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtjev predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denisa Zvizdića i poništio konkurs za izbor Republičke izborne komisije u Republici Srpskoj, istovremeno zabranivši vlastima tog entiteta bilo kakvo postupanje zasnovano na Izbornom zakonu RS koji je prethodno proglašen neustavnim.

Rješenjem u predmetu broj U-12/24 utvrđeno je da su Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine RS, kao i njen predsjednik Ilija Tamindžija, djelovali protivno odluci Ustavnog suda BiH. Sud je odredio konkretne mjere za izvršenje svoje ranije odluke o neustavnosti entitetskog izbornog zakona.

– Ovim rješenjem poništavaju se: Javni konkurs za izbor Republičke izborne komisije (broj 02/04.01-1-011-1020-1/25 od 17. juna 2025, objavljen u Službenom glasniku RS-a broj 52/25 od 20. juna 2025), Odluka Komisije za izbor i imenovanje NSRS-a broj 02/04.01-1-011-1020/25 od 17. juna 2025, kao i svi drugi akti doneseni na osnovu ukinutog Izbornog zakona RS (Službeni glasnik RS broj 61/24) – navodi se u saopćenju.

Sud je dodatno izdao zabranu svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim institucijama u Republici Srpskoj – kao i svim službenim osobama u tim institucijama, uključujući jedinice lokalne samouprave i dužnosnike iz RS-a na državnom nivou – da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu ukinutog zakona.

Rješenje je proslijeđeno i nadležnom Tužilaštvu BiH na daljnje postupanje u skladu sa zakonom.

Podsjetimo, Ustavni sud BiH je 19. septembra 2024. godine donio odluku broj U-12/24 kojom je proglasio Izborni zakon Republike Srpske neustavnim, utvrdivši da nije u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. Tom odlukom entitetski zakon stavljen je van snage u cijelosti, a prestao je važiti danom objavljivanja u Službenom glasniku RS broj 61/24.

Još ranije, 24. jula 2024, Sud je privremenom mjerom na zahtjev Denisa Zvizdića već suspendovao primjenu Izbornog zakona RS-a do donošenja konačne odluke, a ta mjera je stupila na snagu danom stupanja na snagu samog zakona.