Adem Mehmedović za "Avaz": Kada vidite ljude svih generacija da plaču kada ulaze u Potočare, to je posebno emotivno

- Sutra ćemo svi zajedno klanjati dženazu za sedam žrtava genocida: Ove godine je tu bio veliki broj učesnika "Marša mira", kako iz BiH, tako i iz cijelog svijeta. Ono što je važno da se vidi veliki broj mladih ljudi, što je garant da oni preuzimaju odgovornost da čuvaju sjećanje na genocid. Nadamo se da će sutra sve proći u najboljem redu - kazao je Mehmedović.

Dodao je da je važno da se poštuju uputstva nadležnih organa i organizatora.

- Ranije je rečeno da je bijela boja simbol 30. godišnjice, nadamo se da će sve biti dobro. Program je posvećen 30. godišnjici, širom svijeta je obilježena. Nadam se da će sve ovo dobro završiti i da će ljudi se uspješno vratiti kućama. Drago nam je da mi koji živimo ovdje nismo sami, emocije su posebne ovih dana. Emotivno je kada vidite ljude svih generacija da plaču kada ulaze u Memorijalni centar. Nadam se da će ova godišnjica biti prelomnica i da će se broj ljudi u Srebrenici samo povećavati.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.