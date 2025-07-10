Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

NIGDJE NIKOG

Video / Centar Srebrenice pust noć uoči obilježavanja godišnjice genocida

Rasvjeta na dobrom dijelu puta od Potočara do Srebrenice uopšte ne radi

Srebrenica prazna. Avaz

Ekipa "Dnevnog avaza"

10.7.2025

Dok su večeras Potočare ispunili učesnici brojnih maratona i "Marša mira", centar Srebrenice je bio pust.

"Avazovi" reporteri su prošli centrom grada i doslovno tamo nije bilo "žive duše".

Rasvjeta na dobrom dijelu puta od Potočara do Srebrenice uopšte ne radi.

Šta smo zabilježili u Srebrenici pogledajte u videosnimku na početku teksta.

Besplatno se pretplatite na Youtube kanal AVAZ TV.

# SREBRENICA
# POTOČARI
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.