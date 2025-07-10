Video / Centar Srebrenice pust noć uoči obilježavanja godišnjice genocida

Dok su večeras Potočare ispunili učesnici brojnih maratona i "Marša mira", centar Srebrenice je bio pust.
NIGDJE NIKOG
Rasvjeta na dobrom dijelu puta od Potočara do Srebrenice uopšte ne radi
Srebrenica prazna. Avaz
Dok su večeras Potočare ispunili učesnici brojnih maratona i "Marša mira", centar Srebrenice je bio pust.
"Avazovi" reporteri su prošli centrom grada i doslovno tamo nije bilo "žive duše".
Rasvjeta na dobrom dijelu puta od Potočara do Srebrenice uopšte ne radi.
Šta smo zabilježili u Srebrenici pogledajte u videosnimku na početku teksta.