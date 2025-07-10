Video / Centar Srebrenice pust noć uoči obilježavanja godišnjice genocida

Dok su večeras Potočare ispunili učesnici brojnih maratona i "Marša mira", centar Srebrenice je bio pust.

"Avazovi" reporteri su prošli centrom grada i doslovno tamo nije bilo "žive duše".

Rasvjeta na dobrom dijelu puta od Potočara do Srebrenice uopšte ne radi.

Šta smo zabilježili u Srebrenici pogledajte u videosnimku na početku teksta.

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