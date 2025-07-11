U Federaciji BiH danas Dan žalosti: Godišnjica genocida u Srebrenici

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na hitnoj sjednici donijela Odluku kojom se 11. juli 2025. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH.

Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Na Dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje Danu žalosti.

Ova odluka stupila je na snagu danom donošenja i objavljena je u Službenim novinama Federacije BiH.

U obrazloženju je istaknuto da je Odluka donesena radi izražavanja saučešća i suosjećanja s porodicama žrtava, te sjećanja na genocid u Srebrenici, saopćio je ranije Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.