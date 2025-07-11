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Adis Ahmetović pred današnju debatu u Bundestagu: Poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca dio su svakodnevnice

Međunarodna zajednica mora genocid u Srebrenici zadržati u kolektivnoj svijesti i raditi na tome da se takvi ozbiljni ratni zločini ne ponove, kaže

Adis Ahmetović. Ole Bader

Al. B.

11.7.2025

Na inicijativu parlamentarne grupe SPD-a, u njemačkom Bundestagu danas će se održati debata povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici. 

Čak i 30 godina nakon završetka rata i genocida u Srebrenici neki ljudi u Bosni i Hercegovini i u drugim državama bivše Jugoslavije još uvijek negiraju strašne zločine, kaže zastupnik Bundestaga Adis Ahmetović, podsjećajući da je u genocidu u Srebrenici ubijeno više od 8.000 bosanskih muslimana.

- Međunarodna zajednica mora genocid u Srebrenici zadržati u kolektivnoj svijesti i raditi na tome da se takvi ozbiljni ratni zločini ne ponove. Međutim, vidimo da je čak i 30 godina nakon rata zemlja i dalje iznutra krhka, pogođena korupcijom i etničkim podjelama. Nacionalističke snage poput Milorada Dodika otvoreno i žestoko rade na slabljenju državnih struktura. Osim toga, poricanje genocida i veličanje ratnih zločinaca dio su svakodnevnog života. Zato je suočavanje s onim što se dogodilo i zajedničko obilježavanje temelj za miran suživot među ljudima. Pomirenje može uspjeti samo uz održivu kulturu sjećanja. To zahtijeva proces suočavanja s prošlošću zasnovan na činjenicama i nauci i, između ostalog, jačanju školskog, univerzitetskog i političkog obrazovanja – ističe Ahmetović.

# GENOCID
# BUNDESTAG
# SREBRENICA
# ADIS AHMETOVIĆ
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