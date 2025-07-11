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30. GODIŠNJICA GENOCIDA

Iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića za “Avaz”: Tišina nevino ubijenih govori više od bilo čije izjave

Skupština Crne Gore je 2021. godine usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici

Milatović: Odat će počast. AP Photo/Harry Nakos

Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

11.7.2025

Na obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici iz Crne Gore ove godine dolazi najbrojnija delegacija do sada. Žrtvama genocida u Memorijalnom centru Potočari poklonit će se osam ministara i pet poslanika. 

Delegaciju predvode predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, te potpredsjednici Vlade Ervin Ibrahimović i Skupštine Mirsad Nurković.

- Predsjednik Milatović ide u Srebrenicu da bi u tišini odao poštu srebreničkim žrtvama, uz iskreno i duboko saosjećanje prema njihovim porodicama. Tišina nevino ubijenih govori više od bilo čije izjave – kazali su za “Avaz” iz kabineta predsjednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Skupština Crne Gore je 2021. godine usvojila Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a 11. juli – koji je danas Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici, različitim sadržajima bit će obilježen širom susjedne zemlje, posebno u Rožajama, Podgorici i Bijelom Polju.

# GENOCID
# CRNA GORA
# SREBRENICA
# ERVIN IBRAHIMOVIĆ
# JAKOV MILATOVIĆ
# MIRSAD NURKOVIĆ
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