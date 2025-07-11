Albanizi uputio poruku povodom 30. godišnjice genocida u Srebrenici: "Nikada ne smijemo dopustiti da protok vremena izbriše istinu o onome što se dogodilo"

Premijer Australije, Entoni Albanizi (Anthony Albanese) uputio je otvoreno pismo povodom obilježavanja 30. godišnjice genocida u Srebrenici u kojem je poručio da se nikada ne smije dopustiti da protok vremena izbriše istinu o onome što se dogodilo.

Njegovu poruku prenosimo u cjelosti.

- Danas se u tišini i dostojanstvu prisjećamo 30. godišnjice genocida u Srebrenici – zločina koji je šokirao cijeli svijet.

Tokom pet dana u julu 1995. godine, više od 8.000 Bošnjaka – muškaraca i dječaka – ubijeno je i sahranjeno u masovnim grobnicama u i oko grada Srebrenice, dok je oko 25.000 žena, djece i starijih osoba bilo prisilno protjerano.

Nikada ne smijemo dopustiti da protok vremena izbriše istinu o onome što se dogodilo. Nikada ne smijemo zaboraviti imena i lica onih čiji su životi i budućnosti nasilno prekinuti. I nikada ne smijemo zanemariti teške lekcije koje nas je Srebrenica naučila.

Prošle godine, Ujedinjene nacije su 11. juli proglasile Međunarodnim danom sjećanja i komemoracije genocida počinjenog u Srebrenici 1995. godine. Australija je s ponosom podržala ovu rezoluciju kako bi se odala počast žrtvama, prepoznali trajni gubici njihovih porodica i voljenih, te uspostavila dostojanstvena komemoracija kao važan korak ka pomirenju.

Mnogi koji su pobjegli od ratova na Balkanu 1990-ih, uključujući i preživjele iz Srebrenice, našli su sigurno utočište u Australiji. Zahvalni smo im na njihovom doprinosu našoj naciji i svemu što su unijeli u snagu i širinu našeg multikulturalnog društva.

Izražavam iskreno poštovanje prema žrtvama, preživjelima i ožalošćenima iz Srebrenice – i priznajem bol i traumu koju mnogi i danas nose, trideset godina kasnije.

Ne smijemo zločine u Srebrenici odbaciti kao djelo čudovišta. Planirani su i počinjeni od strane ljudi. Dijelimo odgovornost da nikada ne uzimamo toleranciju i poštovanje zdravo za gotovo. Dok obilježavamo ovu tužnu godišnjicu, održimo te vrijednosti i odlučno se suprotstavimo mržnji, predrasudama i nasilju. Neka oni koji su izgubljeni počivaju u miru - napisao je Anthony Albanese MP.