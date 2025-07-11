Obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici: Prve delegacije stigle u Potočare

Brojne delegacije i međunarodni zvaničnici najavili su svoj dolazak danas u Srebrenicu, na obilježavanje 30 godišnjice genocida i Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici, a neki od njih već su stigli u Potočare.

Kako je „Avazu“ potvrđeno iz Organizacionog odbora, potvrđen je dolazak predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar, vojvotkinje od Edinburga Sofi Ris Džons (Sophie Rhys-Jones), predsjednika Istočnog Timora Hozea Ramoša Horte (José Ramos-Horta), bivšeg predsjednika SR Njemačke Joakima Gauka (Joachim Gauck), premijera Hrvatske Andreja Plenkovića i Libije Abdul Hamida Mohameda Deibaha.

U Potočare će doći i pomoćnica generalnog sekretara Ujedinjenih nacija za politička i mirovna pitanja Rozemari DiKarlo (Rosemary Di Carlo), predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta (António Costa), komesarka za proširenje EU Marta Kos, zastupnici Evropskog parlamenta Davor Ivo Stier, Tineke Strik i Abir Al-Sahlani, zatim predsjednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove UN-a Garsiela Gati Santana (Garciela Gatti), sekretar Ebubekr Mari Tambadu (Abubacarr Marie Tambadou), glavni tužitelj Serž Bramerc (Serges Brammertz), podsekretar UN-a i visoki predstavnik za Alijansu civilizacija UN-a Miguel Angel Moratinos i direktorica Alijanse civilizacija UN-a Nihal Saad.

Obilježavanju godišnjice prisustvovat će i predsjednik Parlamenta Turske Numan Kurtulmuš (Kurtulmuş), predsjednica Nacionalne skupštine Azerbejdžana Sahiba Gafarova, delegacija Grada Beča (zastupnice Selma Arapović, Dolores Bakos, Arabel Breneker Til (Brenecker – Thiel), okružni vijećnik Nikolas Kunrath, i savjetnica za ljudska prava Melinda Tamaś), zatim Delegacija Vijeća Shure (Parlamenta) i ambasador Saudijske Arabije.

Svoj dolazak su potvrdili i predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, ministri vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović, Albanije Igli Hasani, Nizozemske Kaspar Veldkamp, Švedske Maria Malmer Stenergard, Danske Lars Loke Rasmusen (Løkke Rasmussen), Slovačke Juraj Blanár i Mauritanije Mohamed Salem Ould Merzoug.

Među inozemnim zvaničnicima su i Martin Dvorak (Dvořák), ministar za evropske poslove Češke, Hildegarde Naughton, državna sekretarka - ministrica Irske, Benjamin Haddad, ministar za Evropu u Ministarstvu za Evropu i vanjske poslove Francuske, državni sekretar Španije Karlos Moreno (Carlos). Potvrđen je i dolazak ambasadorice Terhi Hakala, specijalne izaslanice predsjedavajuće OSCE, Eirika Neståsa Mathisena, specijalnog izaslanika Kraljevine Norveške za Zapadni Balkan, parlamentarnog sekretara ministra vanjskih poslova Kanade Roberta Olifanta (Oliphant), kao i glasnogovornice Vlade Irana Fatime Mohadžerani (Fatemeh Mohajerani).