Članice Udruženja pokret 'Majke enklava Srebrenica i Žepa' podijelile bijele marame u Potočarima

U Memorijalnom centru Potočari pristižu građani iz cijelog svijeta kako bi na dostojanstven način odali počast nevino ubijenim žrtvama genocida. U ranim jutarnjim satima članice Udruženja pokret “Majke enklava Srebrenica i Žepa” u Memorijalnom centru Potočari podjelili su bijele marame majkama, sestrama i gošćama, koji su došli da odaju poštu ili klanjaju dženazu žrtvama genocida u Srebrenici.

U sklopu obilježavanja 30.godišnjice genocida danas se očekuje veliki broj zvanica kako domaćih tako iz Evrope i svijeta.

U 12 sati zvaničnici će položiti cvijeće na spomen obilježja i na taj način odati počast žrtvama genocida u Srebrenici.

Ove godine u Potočarima će biti ukopani Senajid (Husein) Avdić, rođen 1976. godine; Hariz (Ramiz) Mujić, rođen 1976. godine; Fata (Huso) Bektić, rođena 1928. godine; Hasib (Adem) Omerović, rođen 1961. godine; Sejdalija (Alija) Alić, rođen 1961. godine; Rifet (Mustafa) Gabeljić, rođen 1964. godine; Amir (Ibrahim) Mujčić, rođen 1964. godine.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku kojom se 11. juli 2025. godine, Dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava Danom žalosti u Federaciji BiH.

U Memorijalnom centru Potočari do sad je ukopana 6.751 žrtva genocida.