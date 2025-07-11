Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

STATUS NA FACEBOOKU

Vojin Mijatović: Srebrenica, mjesto na kome su pripadnici mog naroda počinili genocid nad mojim narodom

Ko razumije, razumio je. Ko ne razumije neće nikada, objavio je Mijatović

Vojin Mijatović. Facebook

E. T.

11.7.2025

Vojin Mijatović, ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH oglasio se na Facebooku dan uoči godišnjice genocida u Srebrenici. 

- Srebrenica. Mjesto na kome su pripadnici mog naroda počinili genocid nad mojim narodom. Ko razumije, razumio je. Ko ne razumije neće nikada….

Da se nikada, nikome ne ponovi - napisao je Mijatović. 

Ni ova kao ni brojne druge objave po društvenim mrežama koje ostavlja Mijatović ne mogu proći bez botovske rafalne paljbe i odašiljanju otrovnih strelica. Tako botovi i stranački jurišnici mu pišu da je saradnik srbijanske BIA-e, da se na Jahorini družio sa agentima ove agencije, da neki čak imaju i fotografije, da je ubačeni element, da radi za Dodika i tako dalje... 

S druge strane, Vojin Mijatović se kune u državu Bosnu i Hercegovinu i svake godine dosljedno odlazi u Srebrenicu i govori o genocidu u Srebrenici. 

# VOJIN MIJATOVIĆ
# SDP
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (21)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.