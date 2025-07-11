Vojin Mijatović: Srebrenica, mjesto na kome su pripadnici mog naroda počinili genocid nad mojim narodom

Vojin Mijatović, ministar razvoja, poduzetništva i obrta Federacije BiH oglasio se na Facebooku dan uoči godišnjice genocida u Srebrenici.

- Srebrenica. Mjesto na kome su pripadnici mog naroda počinili genocid nad mojim narodom. Ko razumije, razumio je. Ko ne razumije neće nikada….

Da se nikada, nikome ne ponovi - napisao je Mijatović.

Ni ova kao ni brojne druge objave po društvenim mrežama koje ostavlja Mijatović ne mogu proći bez botovske rafalne paljbe i odašiljanju otrovnih strelica. Tako botovi i stranački jurišnici mu pišu da je saradnik srbijanske BIA-e, da se na Jahorini družio sa agentima ove agencije, da neki čak imaju i fotografije, da je ubačeni element, da radi za Dodika i tako dalje...

S druge strane, Vojin Mijatović se kune u državu Bosnu i Hercegovinu i svake godine dosljedno odlazi u Srebrenicu i govori o genocidu u Srebrenici.