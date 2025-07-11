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DAN ISPUNJEN BOLOM

Sedam žrtava genocida pronašlo konačni smiraj poslije 30 godina

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina

Klanjana dženaza - Avaz
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S lica mjesta - Avaz
Dnevni avaz
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Ekipa "Dnevnog Avaza"

11.7.2025

Nakon vjerskog dijela programa, klanjanja džume i dženaze namaza, ukopano je sedam žrtava genocida.

Desetine hiljada ljudi klanjalo je dženazu za sedam žrtava genocida u Srebrenici, koju je predvodio reisu – l – ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović. 

Ukop žrtava pratilo je čitanje imena žrtava genocida.

Najmlađe žrtve genocida od kojih se danas oproštaju njihovi najbliži su 19-godišnjaci Senajid Avdić i Hariz Mujić. 

Najstarija žrtva je Fata Bektić, koja je u trenutku kada je ubijena imala 67 godina. 

Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana danas će pronaći: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).

Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su u masovnim grobnicama, premještanim da bi se sakrili tragovi zločina. Danas, tri decenije kasnije, konačno će biti pokopani onako kako zaslužuju – s imenom, dostojanstvom i molitvom.

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# GENOCID
# SREBRENICA
# POTOČARI
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