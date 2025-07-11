Sedam žrtava genocida pronašlo konačni smiraj poslije 30 godina

Nakon vjerskog dijela programa, klanjanja džume i dženaze namaza, ukopano je sedam žrtava genocida.

Desetine hiljada ljudi klanjalo je dženazu za sedam žrtava genocida u Srebrenici, koju je predvodio reisu – l – ulema IZ u BiH Husein ef. Kavazović.

Najmlađe žrtve genocida od kojih se danas oproštaju njihovi najbliži su 19-godišnjaci Senajid Avdić i Hariz Mujić.

Najstarija žrtva je Fata Bektić, koja je u trenutku kada je ubijena imala 67 godina.

Svoj vječni smiraj u Dolini bijelih nišana danas će pronaći: Senajid (Husein) Avdić (19), Hariz (Ramiz) Mujić (19), Fata (Huso) Bektić (67), Hasib (Adem) Omerović (34), Sejdalija (Alija) Alić (47), Rifet (Mustafa) Gabeljić (31) i Amir (Ibrahim) Mujčić (31).