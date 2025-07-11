Potpredsjednik Vlade Crne Gore Ervin Ibrahimović: Hiljade građana Crne Gore danas žele da budu uz građane BiH

Ministar vanjskih poslova i potpredsjednik Vlade Crne Gore Ervin Ibrahimović izjavio je po dolasku u Potočare da je Crna Gora jasna kada je u pitanju genocid u Srebrenici. 2021. godine Skupština Crne Gore, prva u regionu, usvojila je Rezoluciju o genocidu u Srebrenici, a prošle godine je u Generalnoj skupštini UN-a glasala za Rezoluciju, kojom je ustanovljen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici.

- Danas smo prisutni ovdje u Potočarima na najvišem nivou. Predsjednik države Jakov Milatović i ja predvodimo delegaciju Vlade Crne Gore, gdje je devet ministara. Imamo iz Skupštine Crne Gore deset poslanika i hiljade građana Crne Gore koji žele danas da budu uz građane BiH. Time Crna Gora šalje jasnu poruku da je prijateljska država BiH, da poštuje odluke Međunarodnog suda i da želi da se suoči s prošlošću, kako bismo obezbijedili bolju budućnost svim generacijama koje dolaze – kazao je Ibrahimović.