Skandalozan tekst na BN-u: "U Srebrenici su u proboju stradali pripadnici tzv. Armije BiH”

Na dan kada se obilježava 30 godina od genocida u Srebrenici, BN televizija – medij blizak Srpskoj demokratskoj stranci (SDS), čiji su osnivači poput Radovana Karadžića i Momčila Krajišnika pravosnažno osuđeni za genocid i zločine protiv čovječnosti – objavila je skandalozan naslov i tekst u kojem se negira i relativizira sama suština srebreničkog genocida. U potpisu na ovaj tekst pored BN-a navedena je i Srpska novinska agencija (SRNA), iako se na njihovoj stranici konkretni tekst ne može naći.

U tekstu objavljenom 11. jula 2025. godine BN piše:

“U Potočarima kod Srebrenice danas će biti obilježeno 30 godina od stradanja Bošnjaka, pripadnika 28. divizije takozvane Armije BiH u proboju ka Tuzli…”

Ovim riječima, najveći zločin u Evropi nakon 1945. – planirano ubistvo više od 8.000 muškaraca i dječaka – svodi se na “stradanje” u vojnom proboju, dok se Armija BiH naziva “takozvanom”. Nema spomena genocida. Nema spomena presuda Haškog tribunala. Nema priznanja žrtve. Samo ideološki tekst iz propagandne kuhinje negacionizma, kao da je 1995, a ne 2025. godina.

Od genocida do “stradanja” – BN nastavlja propagandni rat

U zemlji u kojoj su sudovi Ujedinjenih nacija jasno presudili da je u Srebrenici počinjen genocid, BN ne samo da to prešućuje – nego ga i aktivno prepravlja. Govoriti o "stradanju vojnika tzv. Armije BiH u proboju", dok su dječaci od 14 godina i starci od 70 godina strijeljani, govori sve o političkoj agendi ovog medija.

Poruka je jasna: Žrtva se negira, dželat rehabilituje

Uz sve to, tekst BN-a spaja obilježavanje genocida u Srebrenici sa srpskim komemoracijama u Zalazju, pokušavajući izjednačiti vojne gubitke u borbi s civilnim žrtvama genocida, što je klasična metoda istorijskog revizionizma. To nije slučajno – to je ideološki projekt, koji traje 30 godina.



