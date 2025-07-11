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MUZIČKA ZVIJEZDA

Dino Merlin se oglasio i na društvenim mrežama: Tišina, praznina, sjećanje...

Muzički čarobnjak je na društvenim mrežama uz poruku podijelio i fotografiju "Cvijeta Srebrenice"

I. P.

11.7.2025

Među brojnim zvaničnicima i delegacijama koje su došle na obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici je i bh. muzički čarobnjak Dino Merlin, koji je došao da oda počast mučki ubijenim Bošnjacima.

Naša muzička zvijezda se oglasila i na društvenim mrežama porukom: "Tišina, praznina, sjećanje..." te je podijelio fotografiju "Cvijeta Srebrenice".

# SREBRENICA
# DINO MERLIN
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