Dino Merlin se oglasio i na društvenim mrežama: Tišina, praznina, sjećanje...

Među brojnim zvaničnicima i delegacijama koje su došle na obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici je i bh. muzički čarobnjak Dino Merlin, koji je došao da oda počast mučki ubijenim Bošnjacima.
MUZIČKA ZVIJEZDA
Muzički čarobnjak je na društvenim mrežama uz poruku podijelio i fotografiju "Cvijeta Srebrenice"
Među brojnim zvaničnicima i delegacijama koje su došle na obilježavanje 30. godišnjice genocida u Srebrenici je i bh. muzički čarobnjak Dino Merlin, koji je došao da oda počast mučki ubijenim Bošnjacima.
Naša muzička zvijezda se oglasila i na društvenim mrežama porukom: "Tišina, praznina, sjećanje..." te je podijelio fotografiju "Cvijeta Srebrenice".
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