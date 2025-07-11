Oštećeno Šmitovo službeno vozilo, MUP RS tražio da ga pomjere zbog gužve

Na samom ulazu u Memorijalni centar Potočari došlo je manjeg incidenta kada su pripadnici MUP-a RS tražili da se pomjere službena vozila kojima je stigao Kristijan Šmit (Cristian Schmidt), visoki predstavnik u BiH.

Sudeći prema reakcijama pripadnika DKTP-a i MUP-a RS-a, Šmitovo obezbjeđenje je u početku ignorisalo zahtjev da pomjere automobil, a potom su nevoljno pomjerali vozila nekoliko metara naprijed.

Jedan od automobila parkirali su na trotoar što je jako otežalo saobraćaj jer se stvorila velika gužva zbog dolaska velikog broja delegacija.

U jednom momentu jedno od Žmitovih vozila gumom je stalo na zaštitnu ogradu koja se od pritiska prevrnula, udarila u haubu službenog vozila i oštetila je, javlja Hayat.

Na sreću, niko od ljudi koji su se kretali tim dijelom nije povrijeđen.