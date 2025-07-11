Hamdija Fejzić na komemoraciji: Stojimo na svetoj zemlji, natopljenoj krvi nevinih ljudi

U kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari počela je komemoracija za žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

Brojne delegacije u Fabrici akumulatora

Komemoraciji u Fabrici akumulatora prisustvuju brojne delegacije koje su došle odati počast mučki ubijenim Bošnjacima u genocidu u Srebrenici 1995. godine. Prema podacima Organizacionog odbora, komemoraciji prisustvuju predstavnici 27 zemalja.

Predsjednik Organizacionog odbora i zamjenik načelnika Srebrenice Hamdija Fejzić se obratio na komemoraciji.

- Trideset godina kao da je jučer bilo kada nam je svijet okrenuo leđa. Civilizacija je pala na ispitu čovječnosti. Stojimo na svetoj zemlji, natopljenoj krvi nevinih ljudi. Stojimo sa bolom i ponosom. Niko nije uspio zakopati istinu. 30 godina slušamo laži poricanje i poniženja. Nismo pokleknuli niti ćemo to uraditi. Srebrenica je optužnica protiv svijeta koji je mirno gledao šta se dešava.

Poruka preživjelim žrtvama genocida

Imao je poruku preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici.

- Naša šutnja bi bila izdaja. Dana 11. jula 2025. pred porodicama žrtava obećavamo da ih nikada nećemo zaboraviti, nikada ih nećemo izdati. Naše sjećanje je otpor, naš glas je presuda.