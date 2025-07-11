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PREDSJEDNIK ODBORA

Hamdija Fejzić na komemoraciji: Stojimo na svetoj zemlji, natopljenoj krvi nevinih ljudi

Dana 11. jula 2025. pred porodicama žrtava obećavamo da ih nikada nećemo zaboraviti, nikada ih nećemo izdati

Hamdija Fejzić. Bhrt.ba

I. P.

11.7.2025

U kompleksu Memorijalnog centra Srebrenica - Potočari počela je komemoracija za žrtve genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine.

Brojne delegacije u Fabrici akumulatora

Komemoraciji u Fabrici akumulatora prisustvuju brojne delegacije koje su došle odati počast mučki ubijenim Bošnjacima u genocidu u Srebrenici 1995. godine. Prema podacima Organizacionog odbora, komemoraciji prisustvuju predstavnici 27 zemalja.

Predsjednik Organizacionog odbora i zamjenik načelnika Srebrenice Hamdija Fejzić se obratio na komemoraciji.

- Trideset godina kao da je jučer bilo kada nam je svijet okrenuo leđa. Civilizacija je pala na ispitu čovječnosti. Stojimo na svetoj zemlji, natopljenoj krvi nevinih ljudi. Stojimo sa bolom i ponosom. Niko nije uspio zakopati istinu. 30 godina slušamo laži poricanje i poniženja. Nismo pokleknuli niti ćemo to uraditi. Srebrenica je optužnica protiv svijeta koji je mirno gledao šta se dešava.

Poruka preživjelim žrtvama genocida

Imao je poruku preživjelim žrtvama genocida u Srebrenici.

- Naša šutnja bi bila izdaja. Dana 11. jula 2025. pred porodicama žrtava obećavamo da ih nikada nećemo zaboraviti, nikada ih nećemo izdati. Naše sjećanje je otpor, naš glas je presuda.

# KOMEMORACIJA
# HAMDIJA FEJZIĆ
# SREBRENICA
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